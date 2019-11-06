Bodrum deniz endüstrileri tasarım merkezi projesi Ankara’da

Bodrum Belediyesi öncülüğünde geliştirilen “Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi” projesinde bir adım daha atıldı.

Bodrum'da KOBİ'ler ve girişimciler için Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi'nin (DETM) kurulması ve işletilmesi hedefiyle geliştirilen proje, teknik ve kalite kriterleri değerlendirmesini geçmiş olup, 5 Kasım 2019 Salı günü Ankara’da yapılan ön doğrulama toplantısı, proje ortaklarının katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve uygulayıcı kurumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Rekabetçi Sektörler Programı hibe çağrısı kapsamında geliştirilen projenin bütçesi 2.886.491,00 Avro’dur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda proje yürütücüsü Bodrum Belediyesi'ni Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Proje Uzmanı Ilgın Yüksel ve Meclis Üyesi Emre Köroğlu, proje ortakları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, BODTOBodrum Ticaret Odası’nı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ve BESİADBodrum Esnaf Sanayici İş Adamları Derneği’ni Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kaplan temsil etti.

MUĞLA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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