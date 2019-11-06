Geleceğin sağlık çalışanlarından anlamlı mesaj

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri maskelerini takıp farkındalık ve dikkat çekmek için toplandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan okul yerleşkesinde Öğretim görevlisi Neşe Sayak öncülüğünde 06 Kasım 2018 tarihinde kurulan ‘Sağlıklı Yaşam Öğrenci Topluğu’ farkındalık çalışması yaptı. Okul bahçesinde toplanıp Lösemili çocuklar için maskelerini takıp amaçlarını anlatan öğrenciler ve öğretim görevlilileri ‘’her zaman duyarlı ve destekçi olacağız ‘’dediler.

Öğretim Görevlisi Neşe Sayak topluluğun amacının; ‘’önce Sağlık sektöründe yer alacak öğrencilerimizin ve ilçemizde yaşamakta olan halkın bazı hususlarda bilinçlenmesini hedef alarak farkındalık vedikkat çekmek olup bu yolla gücümüzün yettiğince sesimizi duyurarak desteğe ihtiyacı olanlara destek sağlanmasına aracı olmaktır’’ diye belirtti.

28 Kasım Lösemili çocuklar haftası ‘nda hastalığı tanıtmak ve LÖSEV’e destek olmak amacıyla Sağlıklı Yaşam Öğrenci Topluluğu olarak okul bünyesinde “Maskemi Takrım Farkındalık Yaparım” sloganından hareketle LÖSEV’e destek olmak için toplandılar.

Akabinde; Lösemi hastalığı, belirtileri, nedenleri ve korunmak için neler yapılmalıdır konularında konuşmalar yapıldı.

MUĞLA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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