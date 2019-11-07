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Uçak: Devlet israftan, vatandaş masraftan kurtarılmalı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, ...

İHA

Uçak: Devlet israftan, vatandaş masraftan kurtarılmalı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, ders kitaplarında olması gereken bilgilerin kaynak kitaplarda yer almasının yardımcı kitap kaynaklarını beslediğini söyledie.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şube Başkan Yardımcısı Aytaç Yalçın ile birlikte hem üyeleri ziyaret etmek hem de sorunlarını yerinde dinlemek için okul ziyaretleri kapsamında Kavaklıdere’yi ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Müdürü Gürkan Demiröz, Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuray Kabaş ile okulları ziyaret etti.
“Nitelikli ders kitabı devleti israftan, vatandaşı masraftan kurtarır”
Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Uçak, ders kitaplarının içerik olarak niteliksiz, özensiz, yetersiz olduğunu defalarca ifade ettiklerini belirterek, “Nitelik sorunu artık velinin cebini rahatlatmıyor, bilakis yükünü artırıyor. Öğretmenleri de velileri de yardımcı kaynak kitaplara iterek, yardımcı kaynak kitap endüstrisini besliyor. Ders kitaplarında olması gerekirken olmayan bilgilerin yardımcı kaynak kitaplarda işlenmesi, bir istismar zemini üretiyor; devleti israfa, vatandaşı masrafa sokuyor. İsrafı engellemek, ücretsiz ders kitabının amacına ulaşmasını sağlamak için, ders kitaplarının hazırlanış sürecinden ihale sürecine kadar titiz bir denetime tabi tutulması gerekiyor. Ücretsiz dağıtılan kitapların kalitesi kaynak kitaba ihtiyaç bırakmayacak şekilde artırılmalı, istismar önlenmeli; devlet israftan, vatandaş masraftan kurtarılmalıdır” dedi.
Vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir
EğitimBirSen Muğla Şube Başkanımız Önder UÇAK, matrah artış oranlarının yeniden değerleme oranından daha düşük tutulmasının, yüzde 15 ve yüzde 20’lik vergi dilimlerinin matrahlarının yüzde 27 ve yüzde 35’lik vergi dilimlerine göre daha düşük tutularak dar gelirli memurdan daha fazla vergi alınmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade ederek, “Finans ve sermaye kesimine bol keseden destek, kamu görevlilerine ise gelir vergisiyle köstek olan bu yaklaşım terk edilmeli, memurun maaşını küçülten, yükünü büyüten düşük matrah oyununa son verilmeli, vergi dilimi en fazla yüzde 15’te sabitlenmelidir” dedi.

MUĞLA

07 Kasım 2019 Perşembe

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