Hollandalı dede 4 katlı apartman yüksekliğinde sıçradı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde bulunan kite (rüzgar) sörfü merkezinde, 70’lik Hollandalı dedeyi görenler şaşırdı.



Hollanda’da itfaiyecilik yapan Türk vatandaşı Timuçin Mühürdaroğlu ile Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıma fırsatı yakalayan 70 yaşındaki Nakliye şirketi sahibi John Toneman, yaklaşık 13 metre havalanarak gençlere taş çıkarttı. Toneman, daha önce dünyanın her yerinde yaptığını ve Dominik Cumhuriyeti’de dahil gittiğini ama en güzel rüzgarın Akyaka’da olduğu belirtti. Emekli olduktan sonra yaklaşık 7 yıldır bu spora merak salan Toneman, "Türkiye’ye ikinci kez geldim Akyaka’ya ve rüzgarına aşık oldum bundan sonra hep buradayım ‘’ ayrıca ‘’ doğal hayatı ve insanlarını çok sevdim çok güvenli buldum. Ömrüm yettiğince Türkiye’ye gelip bu sporu yapacağım" dedi.

Kitesörf’te dünya rekoru 27 metre ile Hawaiili sörfçü Garrett McNamara'nın Portekiz Nazare'deni elinde bulunuyor.

MUĞLA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.