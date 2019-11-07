Büyükşehir’de diyabet farkındalığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” nedeniyle İl genelinde şeker ve tansiyon ölçümü yapıyor. 13 İlçede 63 noktada yapılacak olan ölçümlerle vatandaşlar arasında diyabet hastalığı ile ilgili farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler birimi diyabet hastalığına dikkat çekmek için çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılından bu yana her yıl “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” nedeniyle şeker ölçümü yapan ekipler 11 Kasım Pazartesi günü şeker ve tansiyon ölçümlerine başlıyor. Ölçümlerde değerleri normalin dışında olan vatandaşlar ilgili sağlık birimlerine yönlendirilecek. 16 Kasım Cuma ününe kadar her gün 09:0012:00 saatleri arasında yapılacak olan ölçümlerden vatandaşlar ücretsiz olarak yaralanabilecekler.

MUĞLA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:28

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