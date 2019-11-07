Bodrum Cup’ın başarılı ekibinden Başkan Gürün’e ziyaret Bodrum Cup’da Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni başarıyla temsil eden ekip aldıkları kupalarla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Dünya’nın sayılı Türkiye’nin ise en büyük yelken yarışlarından olan ve Bodrum’da bu yıl 31.’si düzenlenen The Bodrum Cup yarışlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yarışan ve ikinci olan Dragon Fly ekibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly Gulet A kategorisinde 6 tekne arasında ve Gulet klasmanında 27 tekne arasında birinci, genel klasmanda 44 tekne arasında ikinci olarak üç kupanın sahibi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e Bodrum Cup’a verdiği destekler için teşekkür eden ekip Muğla kıyılarının dünyada eşi benzeri olmadığını bu eşsiz koyların Bodrum Cup ile yerli ve yabancı misafirlere tanıtıldığını söyledi.

Muğla’nın 1480 km kıyı şeridi ile Akdeniz’e kıyısı olan dokuz ülkeden daha fazla kıyı uzunluğuna sahip olduğunu ve bu eşsiz güzelliklerin Bodrum Cup ile dünyaya tanıtıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün önümüzdeki yıl Bodrum Cup’ın Muğla kıyılarının genelini kapsayacak bir organizasyona ev sahipliği yapmasının bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğlamızı hepsi birbirinden değerli ve eşsiz 13 ilçesi ile çok güzel bir gerdanlığa benzetiyorum. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızda gerdanlığın en değerli incisi de Bodrumumuz. Dünyanın ve ülkemizin en çok tercih edilen yaşam merkezlerinden biri olan güzel Bodrumumuzu 31 yıldır dünyaya tanıtan Bodrum Cup bu yılda yerli ve yabancı misafirlerin katılımı ile muhteşem etkinliklere ve görüntülere sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly ekibimizde elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Öncelikle mavi denizlerde MBB Dragon Fly ile tüm rakiplerini geride bırakan ekibimize elde ettikleri başarılar ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Bir önceki yıl İstanbul etabı ile start alan Bodrum Cup Muğlamızın tanıtımı için büyük ses getirmişti. Önümüzdeki yıl Bodrum Cup organizasyonuna Fethiyemizin, Marmarisimizin, Gökovamızın kıyılarını da ekleyip bu güzelliklerin tanıtımına büyük katkı sağlayabiliriz. Ayrıca oluşturulacak sevgi çemberi ile bu eşsiz koyların korunması için farkındalık ve birliktelik de yaratabiliriz. Çünkü Muğla sadece üzerinde yaşayanlara ait bir şehir değil. Yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapan, geleceğe de koruyarak miras bırakmamız gereken en değerli servetimiz” dedi.

MUĞLA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:08

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