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Muğla’da 'Koçluğa İlk Adım' eğitimi düzenlenecek

İHA

Türkiye'de son 10 yılda 4 bine yakın kişi ICF onaylı eğitimlerle koçluğa adım attı. Büyükşehirlerde düzenlenen eğitimlere ek olarak, 1617 Kasım 2019 tarihlerinde Muğla'da koçluğa adım atmak isteyenler için geniş kapsamlı bir eğitim düzenlenecek.

Muğla’da 'Koçluğa İlk Adım' eğitimi düzenlenecek

Türkiye’de son 10 yılda 4 bine yakın kişi ICF onaylı eğitimlerle koçluğa adım attı. Büyükşehirlerde düzenlenen eğitimlere ek olarak, 1617 Kasım 2019 tarihlerinde Muğla’da koçluğa adım atmak isteyenler için geniş kapsamlı bir eğitim düzenlenecek.

Son dönemin yükselen mesleklerinden biri olan koçluğa rağbet artıyor. Türkiye’de son 10 yılda 4 bine yakın kişi Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı koçluk eğitimi aldı. Eğitimler sonucu mesleğe adım atan koçlar, iş veya özel hayata dair hedeflerini gerçekleştirmek isteyen bireyler için düzenli görüşmelerle beklentiler belirlenerek karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümler geliştirilmesi noktasında destek oluyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan koçluk mesleğine dair Türkiye’de de farkındalık kazandırılması için Muğla’da bir dizi eğitim düzenlenecek. 1617 Kasım 2019 tarihinde Muğla Tuna Otel’de gerçekleştirilecek temel koçluk eğitimi, Mentor Koç Pcc. Fatih Elibol ve Uzman Eğitimci Koç Betül Karabıyık tarafından verilecek.

Katılımcılara ICF onaylı katılım belgesi verilecek
2 gün boyunca toplamda 20 saat sürecek eğitimde katılımcılar; aktif dinleme becerisi ve güçlü soru sorma yeteceği gibi konuları deneyimleme fırsatı bulacak. Katılımcılar doğrudan iletişim teknikleri, koçluk modelleri ve koçluk araçları gibi teorik noktaları da öğrenme fırsatı bulacak. Eğitim sonunda ise ICF onaylı eğitim belgesi verilecek. Genellikle büyük şehirlerde düzenlenen eğitimlerin Anadolu’nun farklı bölgelerinde de verilerek koçluk mesleğinin yaygınlaşması hedefleniyor.

"Koçlar iyi bir dinleyici olmalı, araştırmalı ve merak etmeli"
Planlanan eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Betül Karabıyık, "Koç olmak için eğitimlerin tamamlanması kadar, tamamladıktan sonra kişinin kendini geliştirmesi de önemlidir. Sürekli kitap okumalı, araştırmalı ve merak etmeli" dedi.
Koçluk mesleğine adım atmak isteyenler için önerilerde bulunan Betül Karabıyık, "ICF dünya genelinde kabul gören tek yapı. Alınacak eğitimlerde mutlaka ICF geçerliliği olan ve akredite edilmiş eğitimleri tercih etmelisiniz. Eğitimlerin faydalı olması için de örnek çalışma ve uygulamaların yapılacağından emin olun" ifadelerini kullandı.

MUĞLA

08 Kasım 2019 Cuma

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