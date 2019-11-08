450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi

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MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün portresini, ölüm saati olan 09.05'i, yaşamını yitirdiği yılı ve imzasını oluşturdu.

Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saati ve imzasını kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi drone ile görüntülendi. Beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz ve müzik öğretmeni Hasan Basri Yücedağ'ın komutlarıyla öğrencilerin sunduğu koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.



MUĞLA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

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