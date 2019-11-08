Veteriner hekim adayları önlük giydi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Veteriner hekim adayları önlük giydi

İHA

Geçtiğimiz yıl eğitimöğretim hayatına başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi'ni kazanan 60 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Veteriner hekim adayları önlük giydi

Geçtiğimiz yıl eğitimöğretim hayatına başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi’ni kazanan 60 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.
Renkli görüntülere sahne olan beyaz önlük giyme törenine; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Garnizon Komutanı Hava Albay Emel Demiryakan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Serkan Alpözen, kurum yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başlayan törenin açılış konuşması Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı tarafından yapıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi’nin 2015 yılında kurulduğunu ve ilk öğrencilerini 2018 yılında kabul ettiklerini belirterek, “bu yıl 60 öğrencimiz daha aramıza katıldı. Bu süre zarfında fakültemizin hem teknik alt yapısını hem de personel sayısını artırdık” dedi.
Milas’ın hayvancılık alanında oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Yağcı, üniversite olarak sektör temsilcileri ve üreticilerle de bir araya geleceklerini belirterek, “fakültemizin gelişimi için yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve kurum yöneticileri ellerinden geleni yapıyor” dedi. Yağcı, Milas Veteriner Fakültesi’ni tercih eden öğrencilerin çalışarak azmederek başarılı olacaklarına inandıklarını da dile getirerek, meslek etiklerine bağlı nesiller yetirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dekan Yağcı’nın ardından söz alan Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Serkan Alpözen, veterinerlerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktararak, “bizler öyle bir meslek yapıyoruz ki. İnsan sağlığından, hayvan ve gıda sağlığına kadar sorumluluğumuz var” dedi.

Törene katılan ve konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, “Milas Belediyesi olarak fakültemiz ve diğer eğitim kurumlarına elimizden geldiğince destekte bulunuyoruz. Bu fakültenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Veteriner Fakültemizin alanında başarılı olacağından, tüm sorumluluklarına yerine getireceğinden şüphemiz olmasın” dedi.

Son konuşmacı olarak söz alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi 2019 2020 Eğitim Öğretim Dönemi Veteriner Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne katılanlara “hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü.
“Doğamızın en önemli parçalarından biri olan dilsiz dostlarımız, modern yaşam koşullarında dün olduğundan daha fazla sorunla karşılaşmaktadırlar. Dünyamızı savaşlar, yangınlar, avlanma, endüstriyel beslenme alışkanlıklarımız nedeniyle hayvanlar için adeta bir cehenneme döndürmüş durumdayız. Ancak son yıllarda doğadaki tüm canlılarla ortak bir yaşamı paylaştığımız hususunda ciddi bir farkındalığın oluştuğunu da görmekteyim. Tabii her hususta altını çizdiğim üzere farkında olmak fark oluştumak için yeterli değildir! Bilincimizi ve farkındalığımızı bilimle destekleyerek onların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayabiliriz. Bizler de bu şiarla Milas Veteriner Fakültemizi gün be gün geliştiriyoruz.
Nitekim doğrudan canlı yaşamına dokunan Veteriner Fakültemize Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin kurulması amacıyla, geçtiğimiz günlerde Milli Emlak’tan 118 dönümlük arazi devri gerçekleştirildi. Burada yapılacak yetiştiricilik ve binicilik eğitimi kampları ile Fakültemiz bölgede önemli bir rol üstlenecektir. Evcil hayvanlarımızın ıslahı çalışmaları yine bu merkezimiz bünyesinde faaliyet gösterecek olup üniversitemizin tüm birimleri bu merkezden faydalanabilecektir. Bu vesile ile arazi devri sürecinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, ülkemize, bölgemize ve Muğlamıza hayırlı olmasını diliyorum.
Yine önümüzdeki günlerde Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini de üniversitemize kazandırmış olacağız. Ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgesini kapsayacak çalışma alanı ile Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kurulması için girişimlerde bulunduk. Bu sürecin de en yakın zamanda sonuçlanmasını beklediğimizin müjdesini öğrencilerimizle ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Rahatlıkla ifade edebilirim ki Milas Veteriner Fakültesi yakın gelecekte bölgemizde ve ülkemizde yıldız gibi parlayan marka bir fakülte konumunda olacaktır.
Veteriner mesleği açısından üniforma, merhameti, hayvanlarımızın tedavisi ve bakımı için gerekli bilgiyi kendilerinde bulundurduklarına dair sözsüz, özel bir anlam ifade etmekte. Bu çerçeveden mesleğimizin kutsiyetini her daim anımsamanızı temenni ediyorum. Doğrusu bu mesleği seçmiş olmanızı, kalbinizdeki merhametin ve doğaya saygının en somut göstergesi olarak görüyorum.
Bu itibarla, güçlü ve fark oluşturan bir Veteriner Fakültesinden mezun olacağınızın altını çizerek, üniversitenize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün geleceğin başarılı veteriner hekimlerine bilim insanlarına beyaz önlük giydirecek oluşumuzdan kıvanç ve mutluluk duyuyorum. “
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunumu yapıldı. Program, programa katılan protokol tarafından öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
Öte yandan törene katılan bazı öğrenci aileleri de çocuklarını mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Veliler çocuklarına önlüklerini kendileri giydirdi.

MUĞLA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı doğum gününü Bodrum’da kutladı
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı doğum gününü Bodrum’da ...
Lösemiye işaret dili ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER Lösemiye işaret dili ile dikkat çektiler
Milas’ın yeni spor salonu Sodra Dağı’na yapılacak Gençlik ve Spor Bakanlığınca Milas’a yeni inşa edilecek spor salonunun Sodra Dağı’nda yapılması planlanıyor.
YEREL HABERLER Milas’ın yeni spor salonu Sodra Dağı’na ...
450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi
YEREL HABERLER 450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi
Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı
100 yıllık tescilli bina yıkıldı
YEREL HABERLER 100 yıllık tescilli bina yıkıldı
Dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi
YEREL HABERLER Dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi
Muğla’da 'Koçluğa İlk Adım' eğitimi düzenlenecek
YEREL HABERLER Muğla’da 'Koçluğa İlk Adım' eğitimi düzenlenecek
Polis memuru İsmail Utku, fırçasıyla maharetini sergiledi
YEREL HABERLER Polis memuru İsmail Utku, fırçasıyla maharetini ...
Otizimli kızı ile suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Otizimli kızı ile suç duyurusunda bulundu
Maket polis aracından hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Maket polis aracından hırsızlık kamerada
AK Parti İl ve ilçe yönetimi gelecek sezon için çalışmalara başladı
YEREL HABERLER AK Parti İl ve ilçe yönetimi gelecek sezon için ...
Bodrum Cup’ın başarılı ekibinden Başkan Gürün’e ziyaret Bodrum Cup’da Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni başarıyla temsil eden ekip aldıkları kupalarla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret etti.
YEREL HABERLER Bodrum Cup’ın başarılı ekibinden Başkan Gürün’e ...
Büyükşehir’de diyabet farkındalığı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de diyabet farkındalığı
Kızı öldü, anne 18 gündür yaşam savaşı veriyor; dünyanın en zehirli mantarını yemişler
YEREL HABERLER Kızı öldü, anne 18 gündür yaşam savaşı veriyor; ...
Hollandalı dede 4 katlı apartman yüksekliğinde sıçradı
YEREL HABERLER Hollandalı dede 4 katlı apartman yüksekliğinde ...
Maket polis aracının tepe lambasını çaldılar
YEREL HABERLER Maket polis aracının tepe lambasını çaldılar
Belediye A.Ş çalışanları personel gecesinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye A.Ş çalışanları personel gecesinde bir araya ...
Flamingolar bu sene erken geldi Yüzlerce flamingodan görsel şov
YEREL HABERLER Flamingolar bu sene erken geldi Yüzlerce flamingodan ...
Uçak: Devlet israftan, vatandaş masraftan kurtarılmalı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, ders kitaplarında olması gereken bilgilerin kaynak kitaplarda yer almasının yardımcı kitap kaynaklarını beslediğini söyledie.
YEREL HABERLER Uçak: Devlet israftan, vatandaş masraftan ...
Selden sonra yapılan çalışmalarla, Marmaris normale döndü
YEREL HABERLER Selden sonra yapılan çalışmalarla, Marmaris normale ...
Su altında Atatürk Portresi yaptılar
YEREL HABERLER Su altında Atatürk Portresi yaptılar
Fethiye'de denizaltında resim yaptılar
YEREL HABERLER Fethiye'de denizaltında resim yaptılar
Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı
YEREL HABERLER Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X