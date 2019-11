Veteriner hekim adayları önlük giydi

Geçtiğimiz yıl eğitimöğretim hayatına başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi’ni kazanan 60 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan beyaz önlük giyme törenine; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Garnizon Komutanı Hava Albay Emel Demiryakan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Serkan Alpözen, kurum yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başlayan törenin açılış konuşması Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı tarafından yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi’nin 2015 yılında kurulduğunu ve ilk öğrencilerini 2018 yılında kabul ettiklerini belirterek, “bu yıl 60 öğrencimiz daha aramıza katıldı. Bu süre zarfında fakültemizin hem teknik alt yapısını hem de personel sayısını artırdık” dedi.

Milas’ın hayvancılık alanında oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Yağcı, üniversite olarak sektör temsilcileri ve üreticilerle de bir araya geleceklerini belirterek, “fakültemizin gelişimi için yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve kurum yöneticileri ellerinden geleni yapıyor” dedi. Yağcı, Milas Veteriner Fakültesi’ni tercih eden öğrencilerin çalışarak azmederek başarılı olacaklarına inandıklarını da dile getirerek, meslek etiklerine bağlı nesiller yetirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Dekan Yağcı’nın ardından söz alan Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Serkan Alpözen, veterinerlerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktararak, “bizler öyle bir meslek yapıyoruz ki. İnsan sağlığından, hayvan ve gıda sağlığına kadar sorumluluğumuz var” dedi.



Törene katılan ve konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, “Milas Belediyesi olarak fakültemiz ve diğer eğitim kurumlarına elimizden geldiğince destekte bulunuyoruz. Bu fakültenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Veteriner Fakültemizin alanında başarılı olacağından, tüm sorumluluklarına yerine getireceğinden şüphemiz olmasın” dedi.



Son konuşmacı olarak söz alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi 2019 2020 Eğitim Öğretim Dönemi Veteriner Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne katılanlara “hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Doğamızın en önemli parçalarından biri olan dilsiz dostlarımız, modern yaşam koşullarında dün olduğundan daha fazla sorunla karşılaşmaktadırlar. Dünyamızı savaşlar, yangınlar, avlanma, endüstriyel beslenme alışkanlıklarımız nedeniyle hayvanlar için adeta bir cehenneme döndürmüş durumdayız. Ancak son yıllarda doğadaki tüm canlılarla ortak bir yaşamı paylaştığımız hususunda ciddi bir farkındalığın oluştuğunu da görmekteyim. Tabii her hususta altını çizdiğim üzere farkında olmak fark oluştumak için yeterli değildir! Bilincimizi ve farkındalığımızı bilimle destekleyerek onların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayabiliriz. Bizler de bu şiarla Milas Veteriner Fakültemizi gün be gün geliştiriyoruz.

Nitekim doğrudan canlı yaşamına dokunan Veteriner Fakültemize Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin kurulması amacıyla, geçtiğimiz günlerde Milli Emlak’tan 118 dönümlük arazi devri gerçekleştirildi. Burada yapılacak yetiştiricilik ve binicilik eğitimi kampları ile Fakültemiz bölgede önemli bir rol üstlenecektir. Evcil hayvanlarımızın ıslahı çalışmaları yine bu merkezimiz bünyesinde faaliyet gösterecek olup üniversitemizin tüm birimleri bu merkezden faydalanabilecektir. Bu vesile ile arazi devri sürecinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, ülkemize, bölgemize ve Muğlamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Yine önümüzdeki günlerde Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini de üniversitemize kazandırmış olacağız. Ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgesini kapsayacak çalışma alanı ile Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kurulması için girişimlerde bulunduk. Bu sürecin de en yakın zamanda sonuçlanmasını beklediğimizin müjdesini öğrencilerimizle ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Rahatlıkla ifade edebilirim ki Milas Veteriner Fakültesi yakın gelecekte bölgemizde ve ülkemizde yıldız gibi parlayan marka bir fakülte konumunda olacaktır.

Veteriner mesleği açısından üniforma, merhameti, hayvanlarımızın tedavisi ve bakımı için gerekli bilgiyi kendilerinde bulundurduklarına dair sözsüz, özel bir anlam ifade etmekte. Bu çerçeveden mesleğimizin kutsiyetini her daim anımsamanızı temenni ediyorum. Doğrusu bu mesleği seçmiş olmanızı, kalbinizdeki merhametin ve doğaya saygının en somut göstergesi olarak görüyorum.

Bu itibarla, güçlü ve fark oluşturan bir Veteriner Fakültesinden mezun olacağınızın altını çizerek, üniversitenize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün geleceğin başarılı veteriner hekimlerine bilim insanlarına beyaz önlük giydirecek oluşumuzdan kıvanç ve mutluluk duyuyorum. “

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunumu yapıldı. Program, programa katılan protokol tarafından öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Öte yandan törene katılan bazı öğrenci aileleri de çocuklarını mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Veliler çocuklarına önlüklerini kendileri giydirdi.

MUĞLA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.