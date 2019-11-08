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CHP Genel Başkan Yardımcısı doğum gününü Bodrum’da kutladı

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğitim ve Spor Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda Kaya'nın yeni yaşı için sürpriz doğum günü düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı doğum gününü Bodrum’da kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğitim ve Spor Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda Kaya’nın yeni yaşı için sürpriz doğum günü düzenlendi.
Sabah saatlerinde ilk olarak CHP Bodrum İlçe Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya daha sonra Başkan Aras’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaya’ya ziyaretinde CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Halil Karahan ve partililer eşlik etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Aras’a, Muğla’nın ve Bodrum’un CHP ile yola devam etmesinde çok büyük emeği olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Bodrum’da, adayın kim olacağından çok CHP’nin ne yapacağını merak edenlerden biriydim. 8 aday adayı ile birlikte burada ilk sohbet ettiğimizde sizin söylediğiniz bir sözü hiç unutmuyorum. Dediniz ki, ‘Ben bu işin en iyisini yapmaya talibim ama buradaki diğer arkadaşların da benden daha iyi yapacağına eminim. Önemli olan burada CHP bayrağını dalgalandırmak ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek’ demiştiniz. Farklı bir aday adayı arkadaşımız da ilan edildiğinde de en ufak bir tepki göstermeden hemen etrafında örgütümüz ile birlikte kol kanat gerdiniz. Daha sonra size kısmet oldu. İlçe Başkanımızı baya bir yordunuz. Kadın Kolları, Gençlik Kolları gerçekten çok ciddi bir emek sarf ettiler. Gördüm ki, Kadın Kolları Başkanımız parti için yapmış olduğu emeği Bodrum’un kadınlarının sorunlarını da taşıyabilecek bir görevle görevlendirmişsiniz. Buda şunu gösteriyor, buraya örgütle geldim, örgüt varsa belediye var sözünü buradaki uygulamanız ile göstermişsiniz. Partinin böylesi insanlara ihtiyacı var.”
Yıldırım Kaya, “Artık Ankara’da 4 milletvekiliniz 4 kapınız yok, 5 kapınız var” diyerek Başkan Aras’a çalışmalarında başarılar diledi.
Bodrum’un kozmopolit önemine değinerek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum, her yıl yurtdışından binlerce yabancı turisti ağırlıyor. Türkiye içinde çok önemli bir yere sahip. Burada bizim belediyeciliğimiz çok önemli. Partimizi çok iyi temsil etmek zorundayız. CHP’li belediyelerin başarılı olduğunu cümle aleme göstermeliyiz. Bütün arkadaşlarımız ile Partimiz ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Halkçı, sosyal politikaları ortaya koymaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bütün parti örgütümüz hepsi birlikte beraberce Bodrum’daki CHP iktidarını geliştirerek sürdüreceğiz.”diye konuştu.
Bodrum’u korumak için ilk günden beri çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aras, “Hep söylediğimiz, Bodrum hasta, tedavi olmalı. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için yıkımlara başladık sonra hükümet de işe el attı. Bodrum’a olan kapitalist yaklaşım bizim artık kamusal alanlarımızı tehdit ediyor. Adam gidiyor, hazine, orman arazisini tahsis alıyor ve oraları tarumar ediyor. Dolayısıyla kamusal alanlarımız tahrip ediliyor. Bu yerler ya nefes alacağımız yada denize gireceğimiz alanlar. Bir taraftan yıkıyorlar diğer taraftan da imara açıyorlar.” dedi.
Kaya için sürpriz doğum günü
Sıcak bir sohbet havasında geçen ziyaretin sonunda bir sürpriz yaşandı. 7 Kasım günü 61 yaşına giren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya için hazırlanan doğum günü pastası kesildi. Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan doğum günü pastasını üflemeden önce dileğini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya şunları söyledi “Dilek açıktan söylenmez ama 4’ün 6 olduğu diğer 4’ünde 10’a çıktığı bir süreci, halkın iktidara giden yolda başaracağınıza inanıyorum. Ahmet Başkanın başarısına başarı katın.”
Başkan Aras, doğum günü pastasını kesen Yıldırım Kaya’ya seramikten yapılmış yelkenli hediye etti.

MUĞLA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:27
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