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Muğlalı kadınlar Atatürk’ün huzurunda Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma ...

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıldönümü nedeniyle Muğlalı kadınların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etmelerini sağladı.

Muğlalı kadınlar Atatürk’ün huzurunda Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 13 İlçeden 310 kadına Atatürk’ü ebedi istirahatgahında ziyaret etme fırsatı sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm yıldönümü nedeniyle Muğlalı kadınların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etmelerini sağladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle daha önce şehir dışına hiç çıkmamış, daha önce Atatürk’ü Anıtkabir’de, Çanakkale’de şehitlerimizi ziyaret etme fırsatı bulamayan kadınlardan seçilen vatandaşları Anıtkabir’de Atatürk’ü ve Çanakkale’de şehitlerimizi ziyaret etme olanağı sağlıyor. 2014 yılından bu yana düzenlenen Anıtkabir ve Çanakkale ziyaretlerine Bin 786 kişi katılırken, bu yıl 13 İlçe 40 farklı mahalleden 310 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Atatürk’ü ilk defa ziyaret eden kadınların heyecanı gözlerinden okunurken duygulu anlar yaşandı.
81 Yaşında ilk defa Atatürk’ü ziyaret eden Zübeyde Sağlam; “Adım Zübeyde Kızımın Adı Latife”
Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yılında 81 yaşında ilk defa Atatürk’ü ziyaret etme fırsatı yakalayan Dalaman İlçesi Gökseki Mahallesinden Zübeyde Sağlam, “Ataürk’ü bu yaşıma kadar ziyaret edemedim şimdi gidip göreceğim. Benim adım Zübeyde, Atamızın annesiyle aynı adı taşıyorum kızımın adı da Latife’dir. İçimdeki heyecanı anlatamıyorum. Ziyaret etmemizi sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.
Atatürk’ü ziyaret etme hayali Büyükşehirle gerçek oldu
Ziyarete gitmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Menteşe merkezden Nuray Yapar, Atatürk’ü ziyaret edecek olmanın mutluğunun tarif edilemez olduğunu belirtti. Yapar, yıllardır Atatürk’ü ziyaret etmenin hayalini kurduğunu söylerken “Yıllardır Atatürk’ü ziyaret etmek istiyordum Allah bu güne nasip etti. Bizi bu güzel dünyanın en güzel yeri Türkiye’yi kazandırdığı için Türk çocuklarına Türk insanlarına en büyük gurur en büyük mutluluğu bize verdiği için teşekkür ederim. Bu ziyarete vesile olan Sayın Dr. Osman Gürün Beye de böyle bir etkinliği bize sunduğu için teşekkür ederim” dedi.
Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Şehnaz Karadağ ise, “Bu duyguları tarif etmek imkânsız. Atatürk’e her şeyimizi borçluyuz. Eğer bugün ayaktaysak Atatürk’ün sayesindedir. Bu ülkede bayrak dalgalanması hatta aldığımız nefesi bile Atatürk’e borçluyuz. Atatürk karşımda olsa ona önce bir sarılırdım bize hediye ettikleri için onun ellerini öperdim. Arkadaşlarına gazilere ve şehitlerimize çok minnettarız hepsine çok büyük bir saygı duyuyoruz. İmkânlar el vermediği için Atatürk’ü ziyaret edememiştim bu fırsatı bize sağladığı için Başkanımız Osman Gürün’e sonsuz teşekkürler. Saygılarımızı sunuyoruz kendisine” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81.yılında fedakar Anadolu kadınlarının Muğla’dan yola çıkarak Ata’sına koştuğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, vatan topraklarında devrimleri, fikirleri ile yaşayan ve her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk’ün hiçbir zaman, asla unutulmayacağını söyledi. Başkan Gürün; “Türk Milleti’nin Anadolu topraklarında kalmasını sağlayan, savaşlarda fedakarlıkları, özverileri ile cepheye silah taşıyan, evlatlarını gözünü bile kırpmadan vatan savunmasına gönderen Anadolu kadınıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle “Dünyada her şey kadının eseridir.” Bizlerde Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak daha önce şehir dışına çıkma imkanı bulamamış fedakar kadınlarımızı Ata’mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gönderdik. Muğla’mızın Atatürk’e büyük özlemini, sevgisini ve dualarını Anıtkabir’de Ata’mıza ilettiler ve geldiler. Türk Milleti fedakar, Atatürk’ün yolunda bu annelerin yetiştirdiği evlatları ile Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk’ü ilelebet yaşatacak” dedi.

MUĞLA

08 Kasım 2019 Cuma

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