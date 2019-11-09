Göçmen botu battı: 1 kayıp Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan Kos adasına giderken lastik botun batması sonucu 7 kişiden 6’sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden lastik bot ile Yunanistan’ı Kos adasına yasa dışı yollardan kaçarken bindikleri botun batması sonucu botta bulunan 7 kişiden birisinin kayıp olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akyarlar koyundan lastik bota binen 7 kişi Hüseyin burnu açıklarında bindikleri lastik botun su alması sonucu battı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenliğe ait iki bot olay yerine sevk edildi.

Lastik bottaki 7 kişiden 6’sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve dalgıç timi yönlendirildi. Kayıp bir düzensiz göçmenin arama çalışmaları helikopter ve dalgıç timi tarafından sürdürülüyor.

MUĞLA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.