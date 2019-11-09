Muğla’da 52 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 52 düzensiz göçmen yakalandı. ...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum Yalıçiftlik açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik bot durdurdu. Lastik botta yapılan aramada 24 Filistin, 5 Yemen ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakaladı.

Bodrum Görecek Adası açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 11 Afganistan, 6 Filistin ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalanarak Turgutreis Limanına getirildi. İki ayrı düzensiz göçmen olayında yakalanan 52 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

MUĞLA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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