Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Niğde Anadolu FK: 3-0

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STAT: İlçe

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Hüseyin Can (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (xxx) - İzzet (xxx), Gökhan (xx), Muhammet (xxx) (Dk. 90 Talha), Emre Özkan (xxx), Erkan (xx), Emirhan (xx) (Dk. 46 Mustafa Sevgi xx), Oğuzhan (xx), Batuhan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 90 Emrecan), Celal (xxx)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha (x) - Metehan (x), Atalay (xx) (Dk. 32 Enes xx), Altar Han (x), Berkehan (x), Mustafa Emirhan (xx), Fatih (x) (Dk. 51 Berkin xx), Embiya (x) (Dk. 68 Enis x), Aykut (xx), Mustafa Hakkı (x), Recep (x)

GOLLER: Dk. 33 (Pen.) Ozan, Dk. 49 Batuhan, Dk. 90 Celal (Bodrum Bld Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Emirhan, Ozan, İzzet (Bodrum Bld Bodrumspor) - Recep (Niğde Anadolu FK)

KIRMIZI KART: Dk. 31 Muhammet Taha (Niğde Anadolu FK)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3 maçlık galibiyet hasretine evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek son verdi. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 33'üncü dakikada penaltıdan Ozan, 49'uncu dakikada Batuhan ve 90'ıncı dakikada Celal attı. Konuk ekipten kaleci Muhammet Taha, penaltı pozisyonunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Bodrumspor 13 puana ulaşıp rahat bir nefes alırken, Niğde ise 4 puanla düşme hattında kaldı.



MUĞLA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

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