Datça'da hayat durdu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde turistik ilçede hayat durdu. Karada, denizde, her yerde yaprak kımıldamadı. Datçalı kafe işletmecisi, amatör balıkçı iki çocuk babası 40 yaşındaki Barış Top, üzerinde, 'Bizim maviye olan sevdamız, Selanik'te açılan bir çift gözle başladı' yazılı teknesinin üstünde asker selamı verip, saygı duruşunda bulundu.
MUĞLA
10 Kasım 2019 Pazar
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