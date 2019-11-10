Ata'ya saygı için otobüs şoförleri, sefere gecikmeli çıktı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinden saat 09.00'da sefere çıkacak otobüs şoförleri, Ata'ya saygı için 10 dakika gecikmeli hareket etti. Bazı otobüs firmaları da şehit ailelerini ücretsiz taşıdı.

Ülke genelinde Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenlenirken, Fethiye Otogarı'nda da şehirlerarası otobüs terminalinde, saat 09.00 seferine çıkacak otobüs şoförleri bekledi. Saat 09.05'te ise tüm yolcular ve şoförler, otobüslerin önünde saygı duruşuna geçti. Otobüs firmasının Fethiye Terminali Müdürü Cenk Kurt, "Otogardaki otobüsler bugün 09.00'da sefere çıkmadı. 10 dakika gecikmeli olarak seferlerine başladılar. Ata'mıza saygımızdan dolayı böyle bir karar aldık" dedi.

Ayrıca bazı otobüs firmaları da şehit ailelerine ücretsiz bilet verdi.



MUĞLA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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