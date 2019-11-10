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13 yaşındaki kuzenler, Marmaris tanıtımı için seferber oldu

DHA

MARMARİS'te, ikisi de 13 yaşındaki teyze çocukları Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, şehrin tanıtımı için sokak röportajları ve manzara görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Kuzenlerin ilk konukları ilçeye yerleşen manken ve oyuncu Tarık Tarcan oldu.

MARMARİS'te, ikisi de 13 yaşındaki teyze çocukları Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, şehrin tanıtımı için sokak röportajları ve manzara görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Kuzenlerin ilk konukları ilçeye yerleşen manken ve oyuncu Tarık Tarcan oldu.
Marmaris'te, 7'nci sınıfta beraber okuyan teyze çocukları Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, ailelerinin izniyle Instagram sayfası açtı. İki kuzen, hem ilçeyi tanımak hem de turizm kentinin tanıtmak için önceden belirledikleri, esnaf, sanatçı, kamu kurum kuruluş daire müdürü ve turizmcilerle irtibata geçerek Marmaris'in manzaraları eşliğinde video çekip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Meltem Nur Aktürk, kuzeni ile hazırladığı soruları konuklarına sorarken Funda Kocayiğit de, cep telefonuyla video ve fotoğraf çekti. İki kuzen, daha sonra çektikleri videoları montajlayarak, Instagram sayfalarında paylaştı. Kuzenlerin 'Marmaris tanımıyorsanız, sokaklarını öğrenmek istiyorsanız bize gelin' başlığıyla açtıkları 'Marmaris-Sokaklarda' adlı Instagram hesabında şimdiden 110 takipçi bulunuyor. Sokak röportajlarının yanı sıra doğanın koruması ve kitap okuma gibi sosyal bilgilendirme mesajları veren kuzenler, önemli günlerde Marmaris'in eşsiz manzara fotoğraflarıyla kamu spotları da paylaşıyor. Okullarından arta kalan zamanlarında sokak röportajları yapan kuzenlere şimdiden destekler çoğalmaya başladı. Kocayiğit ve Aktürk, şimdi ise bir hafta içinde çektikleri 30 röportaj ve yüzlerce manzara fotoğrafını daha paylaşmaya hazırlanıyor.
DUAYEN SANATÇI TARIK TARCAN KONUKLARI OLDU
Marmaris'te yaşayan eski manken ve ünlü oyuncu Tarık Tarcan, kuzenlerin konuğu oldu. Kuzenler, yine Marmaris tanıtım videoları için dolaştıkları Yat Limanı'nda bir kafeteryada duayen sinema oyuncusu Tarık Tarcan ile denk geldi. Tarcan ile tanışan ve sohbet eden kızlar, röportaj yapma sözü aldı. İlçedeki balıkçı teknelerinin demir attığı eşsiz manzarası bulunan Azmak Deresi üzerindeki köprüde Tarcan ile bir araya gelen kuzenlerden Meltem Nur Aktürk cep telefonuyla video çekimi yaparken Funda Kocayiğit, Tarcan ile 4 soruluk röportajını yaptı. Kuzenleri öperek başarılarının devamını dileyen Tarcan, hep birlikte öz çekim yaparak kendi sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
'MADDİ BEKLENTİMİZ YOK HEDEFİMİZ MARMARİS TANITIMI'
Ailelerinin izni ve desteğiyle bu girişimi başlattıklarını söyleyen Funda Kocayiğit, "Kuzenimle beraber aynı sınıfta öğrenciyiz. İlk olarak okulumuzda bir dergi çıkarmaya karar verdik. Ama maddi gideri çok olduğu için annelerimize danıştık. Onlar da Instagram hesabı açmamızı hem Marmaris'i tanımamızı hem de tanıtmamızı söyledi. Anne ve babamızın gözetiminde Instagram sayfamızı açtık. Açtığımız ilk 10 gün içinde yüklediğimiz Marmaris fotoğraf ve videolarının 110 takipçisi oldu, beğeniler arttı" dedi.
Meltem Nur Aktürk ise "Bizler bu işlerin profesyoneli değiliz ama sokak röportajları yaparak tecrübelerimizi artırıyoruz. Marmaris'in gezip görülebilecek yerlerinin video ve fotoğraflarını çekerek hem kendimiz tanıyoruz hem tanıtıyoruz. Marmaris'e gelecek olan kişilere önceden bilgilendirme yapmak ayrı güzel bir duygu. Bizim maddi bir kazanç ve beklentimiz yok tek hedefimiz Marmaris'in tanıtımıdır" dedi. Kocayiğit, büyüyünce Kardiyoloji uzmanı ve Aktürk ise bilim insanı olmayı isteğini söyledi. Kuzenlerin Marmaris tanıtım video ve fotoğraf çekimi yaptığını öğrenen Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay ve bazı turizmcilerin de Marmaris'in tanıtımı için video ve fotoğraf çekimi yaptıklarını öğrendikleri iki kuzenle gelecek haftalarda bir araya geleceğini öğrenildi.

MUĞLA

10 Kasım 2019 Pazar

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