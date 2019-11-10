İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Doğanyılmaz, yaşamını yitirdi

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- MARMARİS İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz (69), beyinde pıhtı atmasına bağlı kalp krizi geçirmesi nedeniyle 1 haftadır tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Marmaris İYİ Parti İlçe Başkanı turizmci Ali Rıza Doğanyılmaz, geçen hafta akraba ziyareti için gittiği İstanbul'da aniden fenalaştı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Doğanyılmaz'ın, beyinde pıhtı atmasına bağlı kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 haftadır tedavi gören Doğanyılmaz, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 2017 yılında MHP'den istifa edip, İYİ Parti'ye katılan, partinin ilçe teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer alan evli, 3 çocuk babası Ali Rıza Doğanyılmaz'ın için 12 Kasım Salı günü, Marmaris İYİ Parti İlçe Binası önünde tören düzenleneceği bildirildi. Doğanyılmaz'ın cenazesi aynı gün, törenin ardından ilçeye 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi'ndeki Yeşiova Camisi'ne götürülüp, öğlen burada kılınacak namazın ardından Bozburun Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Doğanyılmaz, ünlü sunucu Tanem Sivar Dirvana'nın eşi Edhem Dirvana'nın da amcasıydı.



MUĞLA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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