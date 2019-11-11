Akdeniz'de dev tatbikat Marmaris'te başladı Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz2019 Davet Tatbikatı" Marmaris'te başladı. Tatbikat, 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl 22. kez gerçekleştirilen tatbikatın ikinci safhası, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.

Tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.

Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesi amaçlanıyor.

Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimi ile başladı. Limandan çıkış yapan gemiler, denizden, havadan ve karadan yöneltilebilecek muhtemel ve ani gelişen sinsi taarruz, sabotaj ve terörist eylemlere karşı birliğin güvenlik seviyesini en yüksek hazırlık durumuna aldı.

MUĞLA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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