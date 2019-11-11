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Marmaris'in küçük rehberlerine sokakta ünlü oyuncu sürprizi

İHA

Marmaris'te, 13 yaşında ki 7. sınıf öğrencileri Funda Kübra Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, yaşadıkları ilçe Marmaris'i tanıtmak için dergi çıkarmak için kolları sıvadı.

Marmaris'in küçük rehberlerine sokakta ünlü oyuncu sürprizi

Marmaris'te, 13 yaşında ki 7. sınıf öğrencileri Funda Kübra Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, yaşadıkları ilçe Marmaris’i tanıtmak için dergi çıkarmak için kolları sıvadı.
Böylelikle sosyal medyada bir sayfa açarak sokak sokak gezip röportajlar yapmaya başlayan kızlar, röportaj yapacakları kişileri önceden belirleyip, sorularını hazırlayıp öyle çıkıyor. Marmaris’te dolaşırken ve videolar çekerken karşılarına inanılmaz bir sürpriz çıktı. Tesadüfen gittikleri kafe de ünlü oyuncu Tarık Tarcan’ı görünce yapacakları diğer röportajı es geçip hemen Tarık Bey’den röportaj iznini kopardılar. Tarık Tarcan’a Marmaris ve sanat hayatı ile ilgili bir çok soru soran Funda ve Meltem röportaj sonunda, çok mutlu olduklarını yaşları yetmediği için eski dizileri ve filmleri bilmediklerini ama bir sinema filminde gördüklerini ve çok beğendiklerini söylediler.
Funda ve Meltem, "Biz 13 yaşındayız yazın evde çok sıkılıyorduk kurslara da gidiyorduk ama yine de bi rşeyler yapmak istedik. Dergi yapmaya karar verdik ama uğrşıcı bi durum olacağının farkındaydık. Annelerimiz de eliniz de internet var instagram hesabı açın dediler bizde açtık, Marmarisin gezilip görülecek yerlerini gezip buraya yeni gelen ya da gelmek isteyen insanlara rehber olmaya çalışıyoruz’’ dediler.
Duayen sanatçı Tarık Tarcan ise, "Marmaris’te dolaşırken eski meslektaşlarıma rastladım, sonra medeni cesareti çok yüksek iki kız çocuğu yanıma gelip benimle röportaj yapmak için izin istediler. Bana Marmaris ile igili sorular sordular, sanat hayatımı sordular. İstanbul'un o kalabalık hayatından sıkılıp Antalya’ya yerleştim ama Marmaris Bozburun’da da evim var. 6 ay orada 6 ay burada oluyorum" diyerek Marmaris sevgisini de ekledi.
Funda ve Meltem’in şimdilik herhangi bir maddi kazançları ve beklentileri yok tek dertleri daha fazla takipçi edinip Marmaris’i kendi gözlerinden tanıtmak.

MUĞLA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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