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Dizi; “En iyi hizmet sizin de hakkınız” Espri Alüminyum, yeni showroom açılışını güvercin uçurarak ...

İHA

– Bodrum'da, yaklaşık 19 yıldır faaliyet gösteren Espri Alüminyum, yeni showroom açılışını tüm kültürlerde şansın ve barışın simgesi olan güvecin uçurarak gerçekleştirdi.

Dizi; “En iyi hizmet sizin de hakkınız” Espri Alüminyum, yeni showroom açılışını güvercin uçurarak kutladı

– Bodrum’da, yaklaşık 19 yıldır faaliyet gösteren Espri Alüminyum, yeni showroom açılışını tüm kültürlerde şansın ve barışın simgesi olan güvecin uçurarak gerçekleştirdi.
Alüminyum doğrama konusunda Bodrum’da 19 yıldır faaliyet gösteren Espri Alüminyum yenilenen mağazası ile kaliteli hizmet üretmeye devam ediyor.
“En İyi Hizmeti Almak Sizin de Hakkınız” sloganı ile yola çıkan Espri Alüminyum, yoluna devam ettiği Deceuninck IQ firmasının yanı sıra sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarından REHAU ile yollarını birleştirdi. Turgutreis yolu üzerinde bulunan tesisin üretim bandına REHAU markasını da katan Espri Alüminyum, Bodrum’lu tüketicilere en iyiyi sunmaya devam ediyor.

“Bodrum ve REHAU’nun Kalitesini Birleştirmek İstiyoruz”
Yenilenen mağaza ve showroom açılışında konuşan Espri Alüminyum yönetim kurulu başkanı Bülent Dizi, şirket olarak 19 yıl önce alüminyum korkuluk üreterek faaliyete başladıklarını belirtirken sözlerine şöyle devam etti “Şirketimizin geçmişi aslında 10 yılı Bodrum dışında olmak üzere yaklaşık 29 yıla dayanmaktadır. Bodrum’da 19 yıl evvel korkuluk firması olarak hizmet üretmeye başladık. Hatta alüminyum korkuluğu Bodrum’da ilk tanıtan firmalardan bir tanesiyiz. Ardından ürün yelpazemizi genişleterek doğrama, panjur işini de bünyemize katarak devam ettik. Ardından Deceuninck IQ firması ile başlayan bir çalışmamız oldu. Deceuninck son 23 yıldır IQ markası altında alüminyum bir ürün piyasaya sürdü. Bu markada oldukça başarılı oldu. Baktığınızda ürün yelpazesi olarak Bodrum’a da oldukça uygun bir marka olduğunu görüyorsunuz. Sürme ağırlıklı bir konsept çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Espri Alüminyun olarak firmamızda üretim bandı da olmasından kaynaklı bu marka ile çalıştığımızda memnuniyet kapasitesi oldukça yüksek ürünler üretmeyi başardık. Bodrum’un yapıları IQ Alüminyumu sevdi bu anlamda. Son olarak REHAU PVC’yi de bünyemize kattık. Hatta bu açılışımızı da REHAU’ya dönük yaptık. Bodrum’un bir kalitesi var, REHAU’nun da bir kalitesi var. Bu ikisini birleştirmek istiyoruz burada ve bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Kaliteli Ürün ve Hizmeti Sürekli Sağlayan Firmalar Krizlerden Karlı Çıkar”
Bülent Dizi ülke çapında sıkıntılı geçeceği öngörülen önümüzdeki süreçle ile ilgili düşünlerini paylaşırken “Türkiye anlamında net bir şey söyleyemem ama Bodrum’u karamsar görmüyorum. Özellikle belediyenin yeni yapılanmasına ve inşaat sektörünün kendisini yeniden dizayn etmesine bağlı olarak çok kötü geçeceğine inanmıyorum. Bodrum’un krizlere karşı alt yapısı oldukça sağlam. Burada faaliyet gösteren firmalara baktığınız zaman büyük şehirlerdeki gidi değil. Diğer şehirlerdeki pek çok firmanın battığı zamanlarda Bodrum’daki firmaların bunun aksine iyi ürün ve hizmetle büyüme olanağı kazanma şansı hep olmuştur. Bodrum’da böyle bir potansiyel var çünkü bölgenin böyle bir özelliği var. Bodrum’un ekonomi dinamikleri özellikle turizm üzerine kurulu ve marka değeri de oldukça güçlü olduğu için iyi firma olduğun zaman krizden çok fazla etkilenmiyorsun. İyi firmayı; kaliteli ürün ve hizmetin sürekliliği olarak değerlendirmek gerekir. Köklü firma olmak bu anlamda tabii ki bir avantaj ama eksikliklerini tamamlayarak gidersen, sürekli kendini zamana ve şartlara uygun şekilde yenilersen, kendini eleştirip ona göre doğru çalışmayı yaparsan Bodrum’da kurum olarak iyi bir yere gelirsin” dedi.

Espri Alüminyum’un Turgutreis yolu üzerindeki showroom açılış kokteyline inşaat sektörü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda mimar ve mühendisin de aralarında yer aldığı yaklaşık 300 kişi katıldı. Açılışta geleneksel olarak kurdele kesmek yerine tüm kültürlerde şansın ve barışın simgesi olan güvencinler uçuruldu.

MUĞLA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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