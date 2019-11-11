Ağaç katliamının yaşandığı Akbük’te fidan dikimi 7 Nisan’da sahile yakın birçok Menengeç ağacının katledildiği Menteşe’nin Akbük koyunda da fidan dikimi gerçekleştirildi.

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7 Nisan tarihinde sahile yakın Menengeç ağaçlarının kesilmesi sonucu büyük tepkilerin yaşandığı Menteşe’nin Akbük koyunda da fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

'11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı kapsamında Akbük koyunda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, ormancılar, Sarnıç Mahalle Muhtarı Yılmaz Kaya, Zeytinköy Mahalle Muhtarı İbrahim Aykaç, Akbük koyundaki işletme sahipleri, vatandaşlar ve Dağpınar İlkokulu öğrencileri katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen 210 adet fıstık çamı fidanı katılımcılar tarafından toprak ile buluşturuldu.

MUĞLA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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