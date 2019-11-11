Fethiye'de 10 bin 300 fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla'nın Fethiye İlçesinde 14 ayrı bölgede toplam 10 bin 300 fidan toprakla buluştu.

‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik 11 Temmuz'da Dalaman ilçesinde başlayıp, Göcek Mahallesine sıçrayan yangında yanan alanda tören gerçekleşti.

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’nce organize edilen etkinliğe Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Rüştü Şen, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye İlçe Emniyet Müdür vekili TEM Şube Müdürü Zafer Duymuş, Orman işletme müdürü Gürhan Zorlu, Oda Başkanları, STK başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Geçen 11 Temmuz’da Dalaman’da başlayıp Göcek Mahalesi’ne sıçrayan yangında zarar gören alanda yapılan dikimde 5 bin fıstık çamı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan anaokulu öğrencilerinin fidan dikme çabası renkli görüntüler oluştururken ilçe genelinde 14 ayrı noktada yapılan dikimlerle toprakla buluşan fidan sayısı 10 bin 300’e ulaştı.

Fidan dikim töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 11 Temmuz’da Dalaman’dan başlayarak Fethiye’ye sıçrayan yangında 350 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Hemen karadan hem de havadan izlediği yangın sırasında ağaçlarla birlikte yüreklerinde yandığını anlatan Kaymakam Şahiner, gelecek nesillere iyi bir sağlıklı ve güzel bir çevre bırakmak için yapılan etkinliğin önemli olduğunu kaydetti. İlçe genlinde Göcek Fidan Dikim Sahası ile birlikte 14 ayrı noktada eş zamanlı fidan dikimi yapıldığını vurgulayan Kaymakam Şahiner, “931 kilometrekare alanda yer alan Fethiye’nin yüzde 72’si ormanlarla kaplı. İlçemiz bu anlamda çok şanslı. Bu nedenle yangınlarda kaybettiğimiz alanları hızlı şekilde ağalandırıp eski güzel görünümüne kavuşturmak istiyoruz.” dedi.

MUĞLA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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