Milas'ta helikopterli trafik denetimi

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, MilasÖren karayolunda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Saat 11.00 ile 12.00 arasında gerçekleştirilen havadan denetimlerde, 3 kişiye 'geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek', 1 kişiye ise 'duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etme' ihlalinden toplam 813 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği bildirildi.



MUĞLA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

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