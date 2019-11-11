Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik şube Müdürlüğü ekipleri, Milas-Ören arasında havadan helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

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Muğla’da sorumluluk alanlarında havadan helikopter ile trafik denetimlerini sürdüren Muğla İl Jandarma Trafik ekipleri, MilasÖren arasında denetim yaptı.

Sürücülerin yakalanma riskini her zaman üst seviyede tutmak amacıyla sık aralıklara Jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen helikopter ile trafik denetimi kapsamında MilasÖren Mahallesi arasında gerçekleştirilen helikopterli trafik denetiminde yol güzergahının sağ şeridinde ve bankette uygunsuz bekleme, ağır vasıta araçların uygunsuz şerit değiştirmesi, hatalı sollama ve zorunlu haller dışında karayolu üzerinde park etme gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai müeyyide uygulandı.

Gerçekleştirilen helikopterli denetim sonrası 4 araca değişik trafik ihlalleri nedeniyle 813 TL ceza kesildi.

MUĞLA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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