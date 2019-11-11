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Çocukların halk süt sevinci

İHA

Karaova'da kırsal kalkınmaya destek olmak ve Bodrum halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt tüketmesi amacıyla başlatılan "Bodrum Halk Süt" projesi kapsamında 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz süt dağıtımı başladı.

Çocukların halk süt sevinci

Karaova’da kırsal kalkınmaya destek olmak ve Bodrum halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt tüketmesi amacıyla başlatılan “Bodrum Halk Süt” projesi kapsamında 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz süt dağıtımı başladı.
Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Süt projesi kapsamında süt satışları 14 Ekim Pazartesi günü başlamıştı. Proje kapsamında Halk Süt’ün Bodrum’da yaşayan 25 yaş aralığındaki çocuklara dağıtımı ise bugün başladı. Halk Süt dağıtılan aileler Bodrum Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlk gün merkez mahallelerde yapılan dağıtım planlı bir şekilde diğer mahallelerde de devam edecek.
Proje kapsamında yine bugün, belirlenen noktalarda da Halk Süt satışları başladı. Bodrum Belediye Meydanından başlayan satışlar Türkbükü Pazar Yeri, Türkbükü Belediye Kafe ve Güvercinlik Mahallesinde gerçekleştirildi. Belirlenen saatlerde program dahilinde satışlarına devam edecek. Bodrum Halk Süt satış aracı Salı günü 16.0017.00 arası Bodrum pazar yerinde, Çarşamba günü 0910.00 arasında Gündoğan pazar yerinde, 10.1511.15 arası Gümüşlük pazar yerinde, 11.3012.20 arası Akçaalan pazar yerinde, 13.3015.45 arası Ortakent pazar yerinde, 16.0017.00 arası Ortakent Yalı Camii önünde, Perşembe günü 09.0010.00 arası Akyarlar pazar yerinde, 10.1512.20 arası Yalıkavak pazar yerinde, 13.3014.30 Bitez pazar yerinde, 14.4515.45 arası Konacık Ağaçlı Fırın yanında, 16.0017.00 arası Bodrum Belediye Meydanında, Cuma günü ise 09.0012.00 arası Bodrum pazar yerinde, 13.3014.30 arası Konacık pazar yerinde, 14.4515.45 arası Oasis Ekomar Market önünde, 16.0017.00 saatleri arasında Çiftlik pazar yerinde satış gerçekleşecek.

MUĞLA

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:25
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