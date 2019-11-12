Menteşe Belediyesi’nden Hastane Tadilatına Destek Tadilatı devam eden Menteşe Devlet Hastanesi’nin bahçe düzenlemesini Menteşe Belediyesi yaptırıyor.

Menteşe Devlet Hastanesi’nde devam eden tadilat çalışmalarında Menteşe Belediye ekipleri de bahçe düzenlemesine başladı. Geçtiğimiz günlerde belediye ekipleri tarafından yıkımı başlanılan acil servis girişindeki bahçenin en kısa zamanda tamamlanacağı belirtildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin faaliyete geçmesinin ardından atıl durumda kalan Menteşe ilçe merkezindeki hastanenin 100 yataklı ikinci basamak sağlık hizmeti vermesi için başlatılan tadilat ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte biz de tadilat çalışmaları devam eden Menteşe Devlet Hastanesi’nin bir an önce tamamlanması için belediye olarak destek vermek istedik. Ekiplerimiz geçtiğimiz günlerde Menteşe Devlet Hastanesi acil girişindeki bahçesinde yıkım işlemlerine başladı. Yapılan yıkım çalışması sonrası belediye olarak Menteşe Devlet Hastanesi bahçesinin, acil servis yaya ve ambulans giriş çıkışları, yürüyüş yolları ve bahçe düzenlemesini yapacağız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet alması bizim için çok önemli. Bu nokta da belediye olarak Menteşe Devlet Hastanesi’nin en kısa zamanda hizmete girmesi için imkanlarımız dahilinde katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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