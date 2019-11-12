Lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor

- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Birleşik Krallı'kta bulunan özel bir şirkete ait 'Vectis Osprey Douglas' adlı kargo gemisi, 2 gün önce akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na geldi. Marmaris merkezindeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 1 ile 7 milyon dolar arasında değişen 4 lüks motor yat, 2 sürat teknesi ve 1 yelkenli tekne, kargo gemisine vinçlerle yüklendi. 124 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki kargo gemisinin, gümrüklü limanda işlemleri tamamlandıktan sonra Güney Amerika'ya gitmek üzere demir alacağı belirtildi. Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden bir yetkili, "Dünyanın her yerinden lüks yatlar turizm sezonu başladığında kargo gemileriyle getiriliyor, aynı yöntemle geri götürülüyor. Kargo gemileriyle yapılan sevkiyat hem ucuz, hem de risk oranı daha düşük" bilgisini verdi.



MUĞLA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.