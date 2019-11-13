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Galericiler ve ikinci elciler çare arayışında

İHA

Galericiler ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların işyerlerini "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında konutların altındaki işyerlerini taşımaları için süre 31 Aralıkta sona eriyor.

Galericiler ve ikinci elciler çare arayışında

Galericiler ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların işyerlerini "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında konutların altındaki işyerlerini taşımaları için süre 31 Aralıkta sona eriyor.

Sürenin dolmasına az bir süre kala Milas Ticaret ve Sanayi Odası, ilçede galericilik ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretiyle uğrayanları temsilen bir heyeti Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile buluşturdu. Toplantıda, Milas'ta, galericiler ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti ile uğraşanlar için yönetmelik koşullarına uygun işyerleri oluşturulabilecek seçenekler değerlendirildi.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yapanlar Hakkındaki Yönetmelik gereğince ilgili işyerlerinin konutların altındaki işyerlerini yönetmelik koşullarına uygun alanlara taşımaları için süre daralırken Milas Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili meslek sahipleri için girişim başlattı. Milas'ta hemen tümü konutların altındaki işyerlerinde faaliyet göstermekte olan 50 dolayındaki galerici ve ikinci el ticareti yapan işleri sahiplerini geçen Ağustos ayında Muğla Ticaret İl Müdürlüğünden gelen uzmanlarla buluşturan ve yönetmelik hakkında bilgilendiren MİTSO bu kez de işkolu temsilcilerini Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile buluşturdu. İşkolunu temsilen Ahmet Körpezlioğlu, Gökhan Öner, Soner Çoban ve Talip Kızılateş, Belediye Başkanı Tokat'tan kendilerine uygun yer bulunmasını talep ettiler. Toplantıda, Milas'taki 50 dolayındaki galerici ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan işyerlerini yönetmelik koşullarına uygun bir alanda toplanmayı sağlayacak çeşitli seçenekler değerlendirildi. Milas şehir imar planında 75. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarındaki Hazine arazisinde "oto galericiler sitesi" olarak üç parsel halinde toplam 16 bin 716 metrekarelik bir alan olduğu belirlendi. Çalışmaların bu alan üzerinde yoğunlaştırılası konusunda görüş birliği sağlandı. Buna göre; Milas Belediyesi söz konusu alan için bir planlama ve projelendirme çalışması yaparken toplantıya katılan işkolu temsilcileri de bir kooperatif kurularak tahsisi yapılacak alanda yönetmelik koşullarına uygun işyerleri oluşturulması için işyeri sahipleriye görüşmeler yapacak.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da şehir imar planında "oto galericiler sitesi" olarak belirlenen Hazine arazisinin planlamaya uygun şekilde tahsisi ve düzenlenmesi için Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile görüşeceğini belirtti. Tokat, ayrıca söz konusu arazinin projelendirme taslağının oluşturulması için de belediye olarak bir çalışma yürüteceklerini bildirdi.
İşyeri sorunlarını Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a ileten işkolu temsilcileri en kısa sürede meslektaşlarını bir araya getireceklerini ve kooperatifleşme konusunda girişim başlatacaklarını ifade ettiler.

MUĞLA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:23
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