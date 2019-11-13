Öğrenciler bilim fuarı ile projelerini tanıttı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Ortokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda 56 öğrenci oluşturdukları 23 projeyi sergiledi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Cumhuriyet Ortokulu'nda gerçekleştirilen sergiye Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Şube Müdürü Eylen Terzi, Okul Müdürü Bilal Dursun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 56 öğrenci 15 öğretmenin ortaklaşa çalışmaları sonucu oluşturulan 23 proje okul bahçesinde sergilendi. Proje yürütücüsü Fen Bilimleri Öğretmeni Yelda Derli Taşkıran öncülüğünde öğrencilerin yaptığı başarılı sunumlardan dolayı protokol üyeleri okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

MUĞLA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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