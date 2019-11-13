Organları bağışlanan 19 yaşındaki Helin gözyaşları arasında defnedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Organları bağışlanan 19 yaşındaki Helin gözyaşları arasında defnedildi

İHA

Organları bağışlanan 19 yaşındaki Helin gözyaşları arasında defnedildi

Muğla’nın Ortaca ilçesi Kemaliye Mahallesinde, 8 Kasım 2019 Cuma günü akşam saatlerinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 11 Kasım 2019 Pazartesi akşam saatlerinde hayatını kaybeden Zeynep Helin Aslaner (19), göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ortaca Cumhuriyet Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından, Ortaca Kemali Mahallesi Mezarlığında aile kabristanına defnedilen genç kızın yakınları fenalık geçirdi.
Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın organları ,Ailesi tarafından genç kızın karaciğer, böbrekler ve akciğerini bağışlanmıştı.

MUĞLA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Organlarıyla 5 hastaya umut olan Zeynep'in hayali, tıp fakültesiymiş
YEREL HABERLER Organlarıyla 5 hastaya umut olan Zeynep'in hayali, ...
Bodrum’da süt yok satıyor
YEREL HABERLER Bodrum’da süt yok satıyor
Başkan Oktay’dan usta oyuncu Karındaş’a hasta yatağında ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Oktay’dan usta oyuncu Karındaş’a hasta ...
Öğrenciler bilim fuarı ile projelerini tanıttı
YEREL HABERLER Öğrenciler bilim fuarı ile projelerini tanıttı
Okul servisi kaza yaptı: 6’sı öğrenci 9 yaralı
YEREL HABERLER Okul servisi kaza yaptı: 6’sı öğrenci 9 yaralı
8 kişiye umut olan Aleyna için imza kampanyası başlatan baba sonuç alamazsa açlık grevi yapacak
YEREL HABERLER 8 kişiye umut olan Aleyna için imza kampanyası ...
Bodrum açıklarında 2 günde 51 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 2 günde 51 göçmen yakalandı
Galericiler ve ikinci elciler çare arayışında
YEREL HABERLER Galericiler ve ikinci elciler çare arayışında
Orman işçisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Orman işçisi evinde ölü bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’dan Başkan Tokat’a Ziyaret
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’dan Başkan ...
Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu
Deniz sezonu kapandı bakımları Marmaris'te yapılan yatlar ülkelerine dönmeye başladı
YEREL HABERLER Deniz sezonu kapandı bakımları Marmaris'te yapılan ...
Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu
YEREL HABERLER Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu
1 milyon nüfuslu Muğla'da 166 milyon yolcu taşındı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) bugüne kadar 161 Milyon 231 bin 782 yolcu taşıdı.
YEREL HABERLER 1 milyon nüfuslu Muğla'da 166 milyon yolcu ...
Başkan Oktay; “Ceza yazmaktan memnun değiliz”
YEREL HABERLER Başkan Oktay; “Ceza yazmaktan memnun değiliz”
Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere ...
Lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor
YEREL HABERLER Lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor
Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı
Jandarma helikopteri ‘hayat kurtarmak’ için havalandı Trafik kazasında yaşamını yitiren genç bir kızın bağışlanan organları belirlenen adreslere gönderilmek üzere jandarma helikopteri ile Milas-Bodrum Havalimanına nakledildi
YEREL HABERLER Jandarma helikopteri ‘hayat kurtarmak’ için ...
Hollywood yıldızlarının hayran kaldığı, Michael Dougles’ın unutamadığı köy büyük ilgi görüyor Dünyaca ünlü halıları ile meşhur Etrim köyü
YEREL HABERLER Hollywood yıldızlarının hayran kaldığı, Michael ...
Muğla, uluslar arası arıcılık ve çam balı kongresine hazırlanıyor Dünya Arıcılar Birliği’nin yaptığı Apimondia Kongresinden sonra dünyanın en prestijli kongresi olan ‘7’inci Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nin hazırlıkları sürüyor.
YEREL HABERLER Muğla, uluslar arası arıcılık ve çam balı kongresine ...
Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen ...
Datça'nın geleceğine nefes için 11 bin fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Datça'nın geleceğine nefes için 11 bin fidanı ...
Menteşe Belediyesi’nden Hastane Tadilatına Destek Tadilatı devam eden Menteşe Devlet Hastanesi’nin bahçe düzenlemesini Menteşe Belediyesi yaptırıyor.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden Hastane Tadilatına ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X