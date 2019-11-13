Organları bağışlanan 19 yaşındaki Helin gözyaşları arasında defnedildi

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Muğla’nın Ortaca ilçesi Kemaliye Mahallesinde, 8 Kasım 2019 Cuma günü akşam saatlerinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 11 Kasım 2019 Pazartesi akşam saatlerinde hayatını kaybeden Zeynep Helin Aslaner (19), göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ortaca Cumhuriyet Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından, Ortaca Kemali Mahallesi Mezarlığında aile kabristanına defnedilen genç kızın yakınları fenalık geçirdi.

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın organları ,Ailesi tarafından genç kızın karaciğer, böbrekler ve akciğerini bağışlanmıştı.

MUĞLA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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