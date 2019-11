Yıkılan milyon dolarlık evlerin yerine fidan dikildi

1 milyar dolarlık et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’daki kaçak yapılarla mücadelesinin sonuna gelindi. En çok gündemde olan 'The Bo Viera' projesindeki kaçak rezidans daireler yıkılarak, yerlerine fidan dikildi.

Bodrum’da imara aykırı yapıların yıkımlarının sonuna gelindi. Kaçak ve imara aykırı olan otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu birçok proje yıkıldı. En çok gündemde olan Küçükbük Mahallesi Çeteli Burnu'nda bulunan 'The Bo Viera' projesinin ise yıkımının sürdüğü görüldü. Projenin üst kısmındaki rezidansların yıkıldığı ve yıkılan yerlerin toprakla doldurulup ağaçlandırıldığı gözlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Bodrum’a gelerek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 28 Eylül’de tekrar Bodrum’a gelen Bakan Kurum, proje sahiplerine “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri, yaklaşık 2 ay içerisinde yıkımların sonuna geldi.



Milyon dolarlık projeler kaçak çıktı

Yapılan incelemeler sonucunda milyon dolarlık projelerin birçoğunun imara aykırı ve kaçak olduğu ortaya çıkmıştı. Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Varyap projesinin otel binası içerisinde bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde yıkım mal sahibi tarafından tamamlandı. Epique Island Tesisinin içerisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş bir betonarme SPA merkezi, iki ahşap spor salonu, bir ahşap WC, iki ahşap masaj salonu, bir ahşap çocuk kulübü yıkımının da tamamlandığı öğrenildi. BESA gruba ait 'The Bo Viera' projesinin asansör kulesinin yıkımı tamamlanırken, diğer konut yapılarının yıkımının yüzde 50’sinin tamamlandığı, bazı yıkılan binaların yerlerine fidan dikildiği öğrenildi.

Deniz GYO Oteli binaları üst katlarının yıkımının tamamlandığı, Rüzgar Poınt konutlarının 8 adet konut yapısının tamamının yıkıldığı bildirildi. Sosyetenin ünlü mekanı olan Mandarin Oriental D Blok'ta yıkımın bittiği, MESA inşaata ait ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan yapıların yıkımının da tamamlandığı, Fourseasons projesinde çelik olarak inşa edilmiş 6 yapının tamamının yıkıldığı, Murataş sosyal tesisleri havuz ve ticari alandaki yıkımın bittiği, Nef Gökçebel projesindeki çelik iskelelerin tamamının yıkıldığı, Masanda Akfen isimli restoranın yıkımının tamamlandığı, 4 iskele yıkımının ise devam ettiği öğrenildi. Nef Gölköy projesinde bir iskelenin yıkımının tamamlandığı, Perataş’ın ise ahşap iskele yıkım işleminin gerçekleştiği öğrenildi.

