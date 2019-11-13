51 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafında kaçarken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 51 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri Görecek Adası ve Karaada açıklarında, farklı saatlerde 4 lastik botla mülteci yakaladı. Yunan adalarına kaçmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Güney Afrika, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gabon, Filistin ve Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen Turgutreis limanında bulunan Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi. İşlem yapılan mülteciler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

MUĞLA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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