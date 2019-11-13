Büyükşehir'de Çek-Gönder dönemi başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çek gönder işlemi, evrak kontrolü, il genelindeki lokasyonlar, su kesintileri, haberler, duyurular,

etkinlikler gibi birçok bilgiyi vatandaşa ulaştırmak için mobil uygulamayı hayata geçirdi. Uygulamaya sahip olan herkes yolda gördüğü bir arızayı fotoğraflayıp anlık talepte bulunabilecek.

Mobil marketlerde “Muğla Büyükşehir Belediyesi” adında yapılacak aramalar sonucunda telefon ve tabletlere indirilebilen uygulama ile herkes yolda gördüğü arızayı anlık olarak fotoğraflayıp belediyeye gönderebilecek veya devam eden bir evrak işlemini uygulamadan takip edebilecek.

'Google play ve appstore'dan telefonlara ve tabletlere indirilebilecek mobil uygulama ile güncel haberlerin, duyuruların, projelerin, kültür ve sanat etkinlikleri, borç bilgisi, su kesintileri ve alt yapı çalışmalarının duyuruları gibi birçok konuda anlık olarak mobil uygulama ile vatandaşların belediye çalışmaları hakkında bilgisi olacak.

Ayrıca, büyükşehir belediyesinin bu uygulamasına https://mugla.bel.tr/mobiluygulama/ adresinden ulaşa bilineceği bilgisi verildi.

MUĞLA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:42

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YATSI 19:23

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