Muğla'da ağaçlandırma seferberliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, farklı kuşakları ortak bir noktada buluşturmak ve orman yangınları nedeniyle zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek için 100 yaş evi üyeleri ve gönüllü öğrencilerle birlikte ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda 60 yaş üzeri vatandaşların üye olduğu Nilüfer Caner 100 evi üyeleri ve gönüllü öğrencilerin birlikte yaptığı ağaç dikme etkinliğinin ilki Ula İlçesi Armutçuk Mahallesinde 300 ağaç dikerek gerçekleştirildi. Her hafta başka bir noktada gerçekleştirilmesi planlanan ağaçlandırma seferberliğinin bir sonraki noktası çıkan yangın sonrası evlerin ve büyük oranda ağaçlık alanın zarar gördüğü Menteşe İlçesi Zeytinköy Mahallesi olarak belirlendi. 102 kişinin katıldığı ağaçlandırma aktivitesinde üyeler ve öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek böyle bir farkındalık etkinliğinde bizi bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ettiler.

MUĞLA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.