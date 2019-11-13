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Aleyna'nın babasından internette imza kampanyası

DHA

ANTALYA'da, kazada yaşamını yitiren Aleyna Hatun Budanır'a (17) çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Kara'nın (19), 2 yıl 1 ay hapse mahkum edilmesine ve cezaevinde sadece 29 gün kalmasına tepki gösteren baba Şahimerdan Budanır (52), internette imza kampanyası başlattı.

ANTALYA'da, kazada yaşamını yitiren Aleyna Hatun Budanır'a (17) çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Kara'nın (19), 2 yıl 1 ay hapse mahkum edilmesine ve cezaevinde sadece 29 gün kalmasına tepki gösteren baba Şahimerdan Budanır (52), internette imza kampanyası başlattı.
Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, geçen yıl 16 Ağustos'ta okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkıp, servise bindi. Servis aracının şoförü Mahmut Y., iddiaya göre Aleyna Hatun Budanır'ı yan yola girmeden BurdurAntalya Karayolu üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Budanır'a, Hakan Kara yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında hasar oluşan Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları, babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla bağışlandı. Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile servis şoförü hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı. 29 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahilye edilen otomobil sürücüsü Kara, tutukusz yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, servis şoförü Mahmut Y.'yi ise beraat ettirdi.
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki fuarda açtığı tezgahta içli köfte satışı yapan evli ve 2 çocuk babası Şahimerdan Budanır, internetteki 'change.org.tr' adresinde imza kampanyası başlattı.
Kampanyanın muhatabı olarak ise Adalet Bakanlığı seçildi. Kampanyanın çağrı metninde, "Aleyna Hatun Budanır, 17 yaşında onu aramızdan aldılar. Kural tanımazlar tali yolda 120 ile giden maganda ve indirilmemesi gereken yerde indiren servis şoförü suçlu bulunmuyor, ama 17 yaşındaki kızım suçlu bulunuyor adalet mi bu?" ifadeleri yer aldı. Kampanyaya şimdiye kadar 500'e yakın kişi imza vererek destekte bulundu.
İZLEDİĞİ DİZİDEN ETKİLENİNCE ORGAN BAĞIŞI VASİYETİNDE BULUNDU
Budanır, kızının hayalleri olduğunu belirterek, "Üniversiteyi İzmir'de okumak istiyordu. En büyük arzusu mimar olmaktı. Başarılı bir öğrenciydi. Servis şoförü işini erken bitirmek için yavrumu ana yolda indirdi. 120 kilometre hız ile giden trafik magandası kızıma çarparak onu paramparça etti. Hastanede ikinci gün beyin ölümü gerçekleşti. Kazadan 1 ay önce televizyonda dizi izlerken organ bağışını görmüş. Oradan etkilenerek annesine başıma bir şey gelirse organlarımı bağışlayın vasiyetinde bulunmuş. Benim haberim yoktu. Hastanede eşim, kızımın beyin ölümü gerçekleşince bana anlattı" dedi.
'AÇLIK GREVİ VE OTURMA EYLEMİ YAPACAĞIM'
Acılı baba Budanır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kızımın vefat etmesine rağmen otomobil şoförü tutuklanmadı. Basında çıkın haberlerin ardından tutuklama kararı çıkartıldı. 29 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. İndirmemesi gereken yolda kızımı indiren minibüs şoförü ise beraat etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bilirkişi raporunda suçsuz bulundu. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 2 şoförde elini kolunu sallayarak geziyor. Cezaların artırılması gerekiyor. Aksi takdirde trafik terörünün önüne geçilemez. Suçlulara gereken ceza verilmezse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağım. İleriki zamanda, sanıklar gerekli cezayı alana kadar da açlık grevi ve oturma eylemi yapacağım."

MUĞLA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:23
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