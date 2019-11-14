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Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

DHA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na  geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na  geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü saat 03.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 34'ü Afganistan, 10'u Suriye, 7'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.
11'i erkek, 10'u kadın, 32'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.FOTOĞRAF

MUĞLA

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:14
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