Batmanlı öğrencilerden Başkan Gürün’e duygulandıran mektuplar Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Batman’dan Muğla’ya gelen TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Muğla izlenimlerini kaleme aldıkları mektuplar Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü duygulandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Muğla’ya gelen Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muğla’nın turistik, tarihi ve ören yerlerini ziyaret etmişlerdi. Öğrenciler Batman’a döndükten sonra Muğla izlenimlerini kaleme alırken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e gönderdikleri teşekkür ve duygu dolu mektuplar Başkan Gürün’ü de duygulandırdı.

Başkan Gürün duyarsız kalmadı

Batmanlı 13 öğrenci, okullarında ‘Elli Kitap Elli Dünya’ projesi başlattı. Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e yazdıkları mektupta okullarının projesinden bahsedip, farklı şehirler ve kültürler görmek istediklerini iletti. Batman’lı öğrencilerin bu taleplerini geri çevirmeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, proje kapsamında 50 kitap okuyan ve sınavlarda başarılı olan 9’uncu sınıf müzik bölümünden 13 öğrenci ve öğretmenlerini Muğla’ya davet etti. Öğrenciler Muğla’nın tarihi ve turistik merkezlerini gezerek bilgiler aldı.

Öğrenciler mektup gönderdi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak Batman’dan gelen öğrenciler döndüklerinde kente ilişkin izlenimlerini, beğenilerine ve eleştirilerini yazacakları mektupla göndereceklerini belirttiler. Batman’lı öğrenciler yazdıkları mektupları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e gönderdi. Öğrenciler gönderdikleri mektuplarında “Aramızda uçağa binmeyen, deniz görmeyen, Batman’ın dışına çıkmayan arkadaşlarımız vardı. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz. Keşke bizim yaşadığımız yerler de Muğla kadar güzel olsa” dediler.

Öğrenci mektuplarından notlar

Ruken Kaplan: “ Öncelikle size her şey için çok teşekkür ederiz. Batman’a geldiğimde aileme Muğla’nın ne kadar güzel olduğunu anlattım ve sizin ve insanların çok güler yüzlü ve sevimli olduğunu söyledim”

Hiranur Ayhan: “Sayın Osman Gürün Bey Amca sizi çok sevdim. Bizlere bu olanağı sağladığımız için çok teşekkür ederim. Çünkü aramızda Batman’dan çıkmayan, uçağa binmeyen, deniz görmemiş arkadaşlarımız vardı. Sizin de dediğiniz gibi ‘Gülmek herkese çok yakışır”

Duygu Aküren: “ Sizin sayenizde Muğla’ya geldim. Hayatımda hiç uçağa binmedim ve deniz görmedim. Köyde yaşadığım için bu tür güzellikleri görmem sizin sayenizde oldu. Sizlere sonsuz teşekkürler”

Ali Boğra: Muğla’da daha önce hiç yaşamadığımız güzel günler yaşadık. Daha önce arkadaşlarımızla sadece fotoğraflarını gördüğümüz yerleri gezmek çok güzeldi”

Berfin Ava: Keşke bizim yaşadığımız şehirde Muğla kadar güzel olsa. Bu güne kadar televizyonda ve fotoğraflarda gördüğümüz yerleri bize gösterdiniz. Başta siz olmak üzere tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum”

“Duygulandığım anlar oldu”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Batman’da öğrencilerimiz çok güzel bir proje başlatmış. 50 kitap 50 dünya başlığı altında 50 adet kitap okumayı ve onlarla ilgili özetlerini çıkarmaları istenmiş. Kitap okuma projesine katılan öğrenciler Muğla’ya gelmek istemiş. Bu taleplerini bizlere ilettiler ve biz de öğrencilerimizi Muğla’da ağırladık. Biz gerçekten mutlu olduk. Onların gözlerinde de bu mutluluğu gördük. Her öğrencinin okuma alışkanlığının artmasını kendilerine yeni yeni dünyalarla buluşturulmalarını ve fikri hür vicdanı hür irfanı hür olarak yetişmelerini sağlayacak ve ülkemizin geleceğini teminat altına alacak olan bir proje. Bu projenin başka okullarda da uygulanmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz Batman’a döndü. Öğrencilerimiz buradaki izlenimlerini temennilerini mektupla bize anlattılar. Gerçekten zaman zaman duygulandığımız anlar ve satırlar oldu. Batman’lı öğrencilerimize buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimiz artık bizim birer hemşerimiz. Kendilerini tekrar Muğla’ya bekliyoruz” dedi.

MUĞLA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:05

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.