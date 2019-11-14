Uçak: “Bütçede kamu görevlilerinin payı gözetilmeli” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, TBMM’de önümüzdeki günlerde başlayacak bütçe görüşmelerinde kamu görevlilerinin payının düzeltilmesini istedi.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, üye ziyaretlerini sürdürüyor. Uçak, Ula ilçesindeki üye ziyaretleri kapsasında Ula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul ve Kurumlarda görev yapan öğretmenler ile birlikte Ula Kaykamamı Baha Başçelik’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, gelir dağılımında adaletin sağlanmasını istediklerini ve bunun için mücadele ettiklerini ifade ederek, “Adil devlet, gelir dağıtımında adaleti sağlayan; bütçeyi düzgün yapan ve taksimatı hakkaniyetle yerine getiren devlet demektir. Biz bütçeyi adalet ve hakkaniyet boyutuyla eleştiriyoruz. Bizim gelir vergisi oranları boyutuyla yaşadığımız mağduriyetler var. Toplu sözleşmede memnun edilmeyen, enflasyona ezdirilen kamu görevlilerinin bütçe görüşmelerinde memnun edilmesini bekliyor, gelirin bütçe imkânları ile revize edilmesini istiyoruz” dedi.

“Bütçede kamu görevlilerinin payı gözetilmelidir”

TBMM’de bütçe görüşmelerinin olduğunu belirten Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütçenin, kamu görevlilerinin durumunu gözetecek, piyasa gerçeklerini göz önünde bulunduracak şekilde ele alınmasına ve burada kamu görevlilerinin payının takip edilmesine yönelik adım atılmasına ihtiyaç vardır. İstiyoruz ki Meclis sürecinde ifade edilen plan ve bütçenin dışında bir gelişme olsun ve bu anlamda memurların durumunu gözeten, tamir eden bir adım atılsın ve bütçe bu anlamda adil bir şekilde yapılandırılsın”

Sorunların çözümüne yönelik eylem planlarını uygulamayı sürdürdüklerini açıklayan Uçak, “Gelir vergisi oranlarında sorunlarımız var. İstihdam biçiminde sorunlar var. Temel hak ve hürriyetlerde sorunlarımız ve taleplerimiz var. Söz konusu sorunların çözülmesine yönelik eylem planlarını uygulamayı sürdürdüyoruz” dedi.

MUĞLA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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