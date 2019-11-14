Bodrum’un temizliği Mediha’ya emanet Bodrum sokaklarına kadın eli değdi

Turizmin gözbebeği Bodrum’un temizliği Mediha’ya emanet edildi. Her sabah temizlik aracına binen kadın, tüm sokakları pırıl pırıl ediyor.

8 yıldır Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Mediha Ergül, gerekli oryantasyon eğitimlerini aldıktan sonra Kumbahçe Mahallesi’nde yeni görevine başladı. İş hayatının birçok alanında kadınların çalışabileceğine dair güzel bir örnek oluşturan Ergül, aracıyla Bodrum sokaklarının daha temiz hale gelmesini sağlıyor. İlk defa şoför olarak çalıştığını belirten Mediha Ergül, vatandaşların hem dikkatini çekiyor hem de takdirini topluyor. Yeni görevinde başarılı olmak istediğini belirten Ergül; “Erkeklerden farkımız yok, her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Başkanımıza kadınlara böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan yaptığı açıklamada; “Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın “Bodrum’da Doğa Kazanacak” sloganıyla başlattığı kent temizliği projeleri kapsamında temin ettiğimiz aracımız, 8 saat kendini şarj edip 30 kilometre temizlik yapabilen bir araçtır. Aracımızı 2 aylık kiralama yöntemiyle filomuza kattık. Yeterli verimi aldığımız takdirde bu araçlarımızın artırılmasını sağlayarak kent temizliğinde doğa dostu araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu araçta 8 yıldır Bodrum Belediyesi’nde çalışan Mediha Hanım’ı görevlendirdiklerini belirten Doğan; “Arkadaşımıza gerekli eğitimlerini verdik. Şu anda kendisi bu aracı kullanmakta. Kadınların çalışma hayatındaki yerleri bizim için çok önemli. Başkanımızın da son derece önem verdiği bir konu” diye konuştu.

MUĞLA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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