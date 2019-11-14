Kuyuya düşen 100 kiloluk domuz vinç yardımıyla 6 saate kurtarıldı Bahçesindeki kuyuda domuz görünce şoke oldu

Bodrum’da bahçesindeki kuyuda domuz gören vatandaş şoke oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri, 10 metrelik su kuyusuna düşen 100 kiloluk domuzu vinç yardımıyla 6 saate çıkarıldı.

Önceki gün akşam saatlerinde, Yalıkavak Mahallesindeki bir vatandaşa ait mandalina bahçesine giren yetişkin yaban domuzu su kuyusuna düştü. Gelen sesler üzerine dışarıya çıkan ev sahibi Mehmet Demir, 10 metre derinliğindeki boş su kuyusuna büyük bir domuz görünce şok oldu. Belediye ekiplerine haber veren Demir domuza yemek vererek başından ayrılmadı.

Akşam saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca domuzu çıkarmaya çalışan ekipler, havanın kararması nedeniyle müdahaleyi sabah saatlerine erteledi. Bugün erken saatlerinde bölgeye hareket eden Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri bölgeye getirdikleri vinç ve kuyuya sarkıttıkları halat yardımıyla yaban domuzunu dışarı çekmeyi başardı. Ekipler, müdahaleden önce domuza çok sayıda sakinleştirici iğne yapmak durumunda kaldı. Müdahale yaklaşık 6 saat boyunca devam etti.

Yaban domuzu daha sonra nakil aracı ile Torba Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Tuğçe Kayış, kuyudan başarılı bir şekilde çıkarılan yaban domuzunun yaklaşık 100 kilogram ağırlığında erkek bir domuz olduğunu belirterek tedavisinin ardından doğal ortama geri bırakılacağını söyledi.

Bahçe sahibi Mehmet Demir ise hassas çalışmalarından dolayı Belediye ekiplerine teşekkür etti.

MUĞLA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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