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Muğla’da 152 bin öğrenci ara tatile çıkıyor 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 ...

İHA

20192020 eğitim ve öğretim yılında ilk defa uygulanan ara tatil 1822 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar. Muğla'da 795 okulda 152 bin 697 öğrenci ara tatilden faydalanacaklar.

Muğla’da 152 bin öğrenci ara tatile çıkıyor 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Muğla’da 795 okulda 152 bin 697 öğrenci ara tatili çıkarken, öğrencilerin ara tatilde yararlanmalı için 16 ayrı aktivite düzenlendi.

20192020 eğitim ve öğretim yılında ilk defa uygulanan ara tatil 1822 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar. Muğla’da 795 okulda 152 bin 697 öğrenci ara tatilden faydalanacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu Hedefleri doğrultusunda bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan ara tatil uygulamasının ilki 1822 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak.
Her güne farklı etkinlikler
Muğla’da öğrencilerin ara tatilde hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri, hem de keyifli vakit geçirmeleri için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 günlük program hazırladı. İlde yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle 16 ana başlık altında etkinliklerden oluşan ve tüm il genelinde uygulanacak program ile öğrencilerin 5 gün boyunca sosyal aktivitelerden yararlanması sağlanacak.
Tüm Aktiviteler ücretsiz
Öğrencilerin ve velilerin tercihlerine sunulacak olan program , ‘Gezi’, ‘sağlık doğa ve çevre’, ‘bilgi ve teknoloji’, ‘iletişim’, ‘okuryazarlık’, ‘sanatsal faaliyetler’, ‘sportif faaliyetler’, ‘araştırma ve gözlem’, ‘oyun oynama ve bulmaca çözme’, ‘sosyal sorumluluk’, ‘günlük yaşam becerileri’, ‘el sanatları’, ‘bilim’, ‘yardımlaşma’, ‘kariyer planlama’ ve ‘aile günü’ olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor. Veliler ve öğrenciler planlanan etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecekler.
İl Müdürlükleri İle Protokoller İmzalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ara Tatil Çocuk Etkinlik İl Koordinasyon Kurulu oluşturularak, il genelinde kurum ve kuruluşların il müdürlükleri ile Ara Tatili Etkin Değerlendirme İşbirliği Protokolü imzalandı ve Ara Tatil Çocuk Etkinlik Muğla Programı oluşturuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ara tatil uygulaması için beş gün için ayrı ayrı etkinlikler planladık. Bu etkinliklerle öğrencileri sanatla, sporla, doğayla ve öz kültürü ile buluşturmayı ve bu haftanın öğrencilerimiz için derin bir nefes olmasını planlıyoruz. Tüm bu etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Velilerimiz ve öğrencilerimiz katılmak istedikleri etkinlikleri seçerek ücretsiz olarak bu etkinlikten faydalanabilecekler. Burada çok güzel bir çalışma gerçekleştirerek eğitimi okul dışı ortamlara taşıdık. İlk ara tatilin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

MUĞLA

14 Kasım 2019 Perşembe

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