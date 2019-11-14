Başkan Gürün şekerini ölçtürdü Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Diyabet Günü’ etkinlikleri kapsamında şeker ölçüm standı açtı. ...

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Diyabet Günü’ etkinlikleri kapsamında Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı girişinde ve 13 ilçe, 63 noktada vatandaşlara yönelik ücretsiz şeker ölçüm stantları açıldı

Menteşe Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı’n da bulunan standı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şeker ölçümü yaptırdılar. Aynı zamanda vatandaşların şeker ölçümlerini yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık personelleri, şekeri yüksek çıkan vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönledirirken yoldan geçen vatandaşlara da bilgilendirme broşürü dağıttı.

Stantta şeker ölçümünü yaptıran Akkaya mahalle sakini 65 yaşındaki Kevser Öztürk, kendisinin de şeker hastası olduğunu belirterek “Şeker öldürmez ama süründürür. Herkesin ve özellikle gençlerin 3 beyaza dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıktan önemli hiç bir şey yok. Bugün burada açılan stant bu anlamda çok önemli. Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürün, “Geç tespit bütün sistemin bozulmasına neden olabilir”

Açılan stantların toplum sağlığı açısından çok önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Şeker bütün vücudu etkileyen ve hastalıkların bir başlangıcı olabilecek, birçok hastalığa sebep olur. Bunun içinde çoğu kimse şeker hastası olduğunun farkında bile değildir. Eğer herhangi bir şekilde bir hastaneye başka bir amaçla giderse ve orada tetkik koyulursa o zaman ancak şekere bakılıyor. Şeker hastası olup olmadığı tespit ediliyor. Çok geciken durumlarda şeker hastalığı komplikasyonları diye adlandırdığımız, damar komplikasyonları, akciğer, böbrek, göz ve metabolizmanın bütün sisteminin bozulmasına sebep oluyor. Toplum sağlığı açısından diyabetin olup olmadığının tespiti, varsa hemen tedaviye geçilmesi çok önemlidir. Türkiye’nin ve Muğla’nın beslenme alışkanlığı şeker hastalığını tetikler vaziyette. Onun için 13 ilçemizde halk sağlığı açısından bu yararlı çalışmayı başlattık. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden daha önemli.”şeklinde konuştu.

MUĞLA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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