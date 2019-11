‘’14 Kasım Dünya Diabet Günü’’nde 300 vatandaşın kan şekerini ölçtüler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris Devlet Hastanesi ‘dünya diyabet günü ’sebebi ile hastane de bir stand açtı. Diyabet eğitim görevlisi standı ziyaret eden kişilere diyabet hastalığını anlattı. Gelen vatandaşlardan isteyenlere ücretsiz olarak parmaktan alınan kan ile şeker ölçümü yaptı. Değerleri yüksek çıkan hastalara gerekli bilgiler verildi.

1921 yılında Fredrick Banting ‘insulini ‘ bulunca milyonlarca diyabet halk arasında şeker hastalığına tedaviyi mümkün kılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Fredrick Banting doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım dünya diyabet günü olarak kabul edilmiş, BM genel kuruluda 2007'den itibaren 14 Kasımı diyabet günü olarak tanımıştır.

Marmaris Devlet Hastanesi yetkilisi konu ile ilgili ‘’Sağlık Bakanlığımız, Diyabetin sebepleri, belirtileri, tedavisi ve neden olabileceği organ hasarları ile ilgili halkı aydınlatmak amacıyla bugünde ücretsiz olarak kan şekeri ölçümü yapılıp farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. Dünya nüfusunun 422 milyonu diyabet. Bu demek oluyor ki her 11 kişiden biri diyabet. Ülkemizde de toplumumuzun bir kısmı diyabet hastası olduğunun farkında değil. Bu farkındalığı oluşturmak için buradayız. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşantı diyabeti tetiklemekte, bu yüzden dengeli ve sağlıklı beslenelim, hareketimizi artıralım. Çok yeme formda kal, diyabetten uzak kal. Her gün yürü hareket et, yoksa olursun diyabet’’ dedi.



