Kazı çalışmaları öncesi yıkım çalışmalarına başlanıldı Arkeolojik buluntular açısından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biri olan Milas’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen proje kapsamında kazı yapılacak alanda yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Milas Müze Müdürlüğü’nün kontrolünde devam eden Uzunyuva Hanedan Mezar Odası Mimari ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi İnönü Caddesinde yer alan ve daha önceden yıkım kararları alınan işyerlerinin yıkımı gerçekleştirildi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemi eşliğinde gerçekleşen yıkım çalışmasını Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran ve müze personelleri de yakından takip etti.

Yıkım çalışmalarının sona ermesinin ardından bölgede kazı çalışmalarına başlanılacağı, kazı çalışmalarından sonra ise daha önceden hazırlanan projeye göre çevre düzenlemesi yapılarak, yeşil alanlar ve otopark oluşturulacak.

MUĞLA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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