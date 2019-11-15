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Bozburunlulardan yeni bir imar affı talebi Marmaris’in Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde ...

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'İmar Barışı' kapsamı dışında kalan Marmaris'in Bozburun, Söğüt ve Selimiye mahallelerindeki kaçak konumundaki binaların sahipleri, geçmiş dönem belediye başkanlarının imar planı konusunda gerekli çalışmaları yapmadığını belirterek, evlerine yıkım kararı geldiğini, Cumhurbaşkanı ve Çevre Şehircilik Bakanlığından yeni bir imar affı çıkarması talebinde bulundu.

Bozburunlulardan yeni bir imar affı talebi Marmaris’in Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde yıkım kararı çıkan kaçak konumundaki binaların sahipleri imar planı yapmayan geçmiş dönem belediye başkanlarını suçlarken, yeni bir imar affı talebinde bulundular

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘İmar Barışı’ kapsamı dışında kalan Marmaris’in Bozburun, Söğüt ve Selimiye mahallelerindeki kaçak konumundaki binaların sahipleri, geçmiş dönem belediye başkanlarının imar planı konusunda gerekli çalışmaları yapmadığını belirterek, evlerine yıkım kararı geldiğini, Cumhurbaşkanı ve Çevre Şehircilik Bakanlığından yeni bir imar affı çıkarması talebinde bulundu.
Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde kaçak konumundaki binalarına yıkım tebligatı yapılan yaklaşık 100 kişi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gelerek yıkım kararının durdurulmasını ve yeni imar affı çıkarılması konusunda yardım talebinde bulundu.

"Geçmiş dönem belediye başkanı 'İmar planı için bütçemiz yok' dedi"
Bozburunlu avukat Ahmet Ensar Okter, Marmaris’in Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde 2018 sonrası yapılan kaçak yapıların yasal hale getirilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geldiklerini belirtti. Okter, “Bozburun 1993 yılında belediyelik oldu. Bu süreçten sonra Turunç ve Bozburun belediyelik olduğu için imar çalışmaları yapıldı. Turunç Belediyesi’nin imarı yapıldı. Turunç’ta bütün evler ve iş yerleri ruhsatlı. Ama Bozburun Belediyesi’nde bir türlü imar planı uygulayamadılar. Bozburun Belediyesi 2014’e kadar devam etti. Bu süreçte 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap imar planlarını göreve gelen belediye başkanları tarafından çalışmalar yapıldı. Lakin 1. ve 2. Etap imar planlarımız uygulanamadı. Son dönem Belediye Başkanı Cemil Şener zamanında 3. Etap imar planı uygulandı ama bu imar planı denizden 750 metre veya 1 kilometre uzaklıkta. Bu köylümüzün sorununu çözmedi. Biz bu süreçte Bakanlığa yazdık, Marmaris Belediyesine yazdık. ‘Biz halk olarak imar planı istiyoruz’ dedik. Dönemin belediye başkanının bize vermiş olduğu cevap, '1. Ve 2. Etap imar planlarının olduğu yerde kaçak yapılaşmalar yoğun, belediyemizin bütçesi yok, imar planlarını yapamıyoruz. Bütçe geldiğinde en kısa zamanda imar planlarını faaliyete geçireceğiz' denildi. Bu süreçten sonra da 2017 Aralık sonuna kadar yapılan kaçak yapılar imar affına tabi tutuldu. Dışarıdan gelen Ankara’dan, İstanbul’dan, İzmir’den Bozburun, Selimiye ve Söğüt’e yerleşen vatandaşlar yapı kaydı aldı. Bizim yerli halkımız, imar uygulamasını bekleyen vatandaşlar evlerini yapamadı. Bugün buraya gelenler arasında evlenecekler var, iş kuracaklar var. Bunlar mağdur oldu. Bizim Çevre Şehircilik Müdürlüğünden ve özellikle Bakanlıktan talebimiz son kez imar affına dair bir çalışma yapılıp yapı kayıt belgesine bu binaların sokulmasıdır. Gerekirse cezalı ödemeler olsun, buna halkımız gerçekten istekli, iki kat para cezası ödemeye hazır fakat yeter ki bizim binalarımız yapı kayıt hükmü altına alınsın denilmekte” dedi.

Yaklaşık 70 binaya yıkım kararı
Avukat Oker, Bozburun, Silemiye ve Söğüt mahallelerinde yıkım kararı çıkan binalar hakkında da bilgi verirken, “Yıkım kararı çıkan şu anda Bozburun’da 14, Söğüt’te 30’a yakın Selimiye’de 25 bina. Bunların hepsi de yerli vatandaşımız. Geçen sene imar affı çıktı. Ama bu sene olanlar işte yıkıma maruz tutuluyor. Biz bu imar affının çıkmasını istiyoruz. Aynı zamanda da bu yıkımın durdurulmasını ve tamamen bu Bozburun Yarımadasına imarın gelmesini istiyoruz" dedi.

MUĞLA

14 Kasım 2019 Perşembe

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