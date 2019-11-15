Muğla Travelexpo’da tanıtılıyor Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen ve 17 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ankara’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Travelexpo Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da başlayan fuarda Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün stant açtı. Fuarda, Muğla’nın tarihi, ören yerleri ile 13 ilçenin öne çıkan değerleri tanıtılıyor.

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ilk gün Muğla standına ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Standımızı Muğla milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan’ın yanı sıra yaklaşık 500 kişi ziyaret etti. Bu yıl fuarın teması ‘Kültür turizmi’ olarak belirlendi. Muğla, deniz kum ve güneşin yanında bir kültür kenti olması nedeniyle biz de kültürümüzü ön plana çıkarak tanıtımlara yer verdik. Standımızda, Muğla, Milas, Bodrum, Fethiye, Marmaris Ticaret Odaları, Muğla Balcılar Derneği ve Milas Belediyesi tarafından gönderilen zeytinyağı, bal, tahin, zeytinyağı ve defne sabunu, adaçayı, defne, Bodrum mandalina lokumu, Bodrum mandalina kolonyası, Bodrum mandalina gazozu, Labranda suyu ve Muğla saraylısı ziyaret eden katılımcılara dağıtıldı. Musluklu bal fıçısı ile halka çam balı tattırılarak gofret kaplarda ikram edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı dokuma dalında el sanatları sanatçısı Zeynep Karacan dokuma tezgahında Yeşilyurt dokumalarını dokudu. Standımız konumu ve tasarımıyla övgü topladı. Vekillerimiz ve Vali Yardımcımız promosyonları dağıtırken, halk tarafından büyük ilgi gördü.

İlk kadın bakanlarımızdan İmren Aykut ve birçok üst düzey yöneticinin ziyaretleriyle Muğla ilgi odağı oldu” dedi.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Travelexpo Ankara Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı’na 22 ülkeden yaklaşık 60 tur operatörünün katıldığı açıklandı. Fuar 17 Kasım Pazar Günü sona erecek.

MUĞLA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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