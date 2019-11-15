Büyükşehirden kırsal kalkınmaya 55 bin ceviz fidanı desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Muğla genelinde 1 Milyon 60 Bin lira maliyetle yüzde 50 hibeli 565 çiftçiye 55 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Menteşe'nin Düğerek Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile vatandaşlar katıldı.

Törende kadın üreticiler adına Funda Karayiğit ve genç üreticiler adına Mutlu Şahin büyükşehirin fidan desteğinden dolayı bir teşekkür konuşması yaptı.

Ardından konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kırsal kalkınmaya yönelik yapılan yatırımları anlattığı konuşmasında, "5 yıl ve bu dönemle birlikte 128 bin fidan dağıtıldı. Bunların üretime geçtiğini bir düşünün. Yapılan toprak tahlilleri sonucu Muğla topraklarında en fazla verim alacak fidanları dağıtıyoruz. Biz öncelikle yem tohumu dağıtıyoruz. Hayvancılıkla ilgili en büyük problem yem. Ayrıca ceviz, Memecik zeytini ve kestane dağıtıyoruz. Kestanenin piyasası gerçekten şuan çok iyi. İncir dağıtıyoruz. Özellikle saklanabilen ürünler tercih ediyoruz. Narenciyedeki satma sıkıntısı bu ürünlerde yok. Bizim topraklarımız çok nitelikli incir yetiştirmeye uygun. İncir yaş ve kuru olarak tüketilebiliyor. Tarım, ülkemizin çok önemli bir sorunu. Bu politikalarla ilerlersek toprakları büyük sermayeler alacak. Vatandaşlar kendi topraklarında işçi olarak çalışacak. Bundan kurtulmak için kendi rızkımızı çıkarabilecek kadar üretmemiz gerekiyor. Bu nedenlerle 'Toprağını satma ürününü sat' diyoruz ve desteklerimizi giderek arttırıyoruz" dedi.

Başkan Gürün'den Kooperatif kurmak isteyenlere davet

Gürün konuşmasının devamında, "Finans ve pazarlama sorunları nedeniyle kooperatifçiliğe önem veriyoruz. Bizim önerimiz kooperatifleşme konusunda gayret göstermeniz. Bu konudaki müracaatlarda belediye olarak her türlü yardımı yapacağız. Kooperatiflerle protokol imzalayarak onlara destek veriyoruz. Bunların örnekleri var. Muğla'nın ikliminden faydalanmamız lazım. Gençlerimizin kırsalda yaşamaları lazım. Gençlerimiz asgari ücretle şehirde iş arıyor. Bunları yaparsak köylerimiz boş kalmayacak. Dışarıdan gelenlere toprağımızı satmak zorunda kalmayacağız" diye konuştu.

Program fide dağıtımının ardından sona erdi.



MUĞLA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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