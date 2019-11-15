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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TÜBİTAK Başkanı Mandal, üniversitede ders verdi

DHA

- TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.Dr. Hakan Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 20192020 akademik yılı nedeniyle düzenlenen törende 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi-TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' konulu ders verdi.

- TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.Dr. Hakan Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 20192020 akademik yılı nedeniyle düzenlenen törende 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi-TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' konulu ders verdi.
MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi´nde düzenlenen  etkinliğe TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hakan Mandal'ın yanı sıra, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP´li Osman Gürün, MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, daire müdürleri, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Anabilim Dalı öğrencilerinin oluşturduğu koro tarafından müzik dinletisi sunuldu. MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Milletvekili Yelda Gökcan ile Vali Esengül Civelek, günün ve anlam önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından puan türlerine göre üniversiteye ilk üç derecede yerleşen öğrencilere protokol üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hakan Mandal, 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi-TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' konulu ders verdi. Prof.Dr. Mandal, bilgi ve teknoloji üretimi konusunda dünyadaki değişim, gelişim ve yenileme süreçlerine değinerek, fon sağlayıcılar ile araştırmacılar arasında ilişkisi kurulamadığı takdirde başarıya ulaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Bilimsel yayın ve patent başvurularında Türkiye´nin hızlı bir yükselişe geçtiğini ifade eden Mandal, TÜBİTAK´ın yeni destek programları hakkında da bilgi verdi. Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi´nin tarım ve gıda alanları başta olmak üzere çevre ve enerji alanlarında profesyonelleştiğine dikkat çekerek, üniversitenin bu başlıkları dijital teknoloji ile birleştirerek yeni projeler oluşturabileceğini söyledi.
Konuşmaların ardından MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Başkan Mandal´a plaket takdim etti.

MUĞLA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:22
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