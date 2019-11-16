Jandarma’dan okullara ‘Çocuk Hakları’ günü ziyareti Muğla İl Jandarma Komutanlığı Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında okulları ziyaret ederek çocuk haklarını konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nün ara tatile gelmesi nedeniyle Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yapılan ziyaret kapsamında Menteşe Yeşilyurt Mahallesi Ortaokulu ve Ula Salih Güneyman İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi. Ziyarette çocuklara hakları anlatılmasının yanında değişik hediyeler de verildi.

Dünya Çocuk Hakları Günü evrensel bir nitelik taşımasının yanında 18 yaşın altındakileri kapsayan bu haklar, bazı temel başlıklardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından 1989 yılından bu yana her yıl 20 Kasım tarihinde Dünya Çocuk Hakları Günü kutlanıyor.

MUĞLA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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